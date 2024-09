El gran regreso de Susana no tendrá a la pareja del momento: "No voy a ir"

La diva de la televisión Argentina, Susana Giménez (80), regresa a la pantalla chica el próximo domingo 22 de septiembre a partir de las 22:00 en Telefe. La conductora tendrá un mano a mano con el presidente Javier Milei y Amalia "Yuyito" González (64) avisó que no participará de la entrevista.

El gran regreso de Giménez tendrá un ciclo de entrevistas con personalidades muy importantes del país y del espectáculo. Javier Milei es un entrevistado muy codiciado por Susana tanto por su investidura presidencial como por su vida personal.

Esta última protagonizada por su nuevo romance con Yuyito González, quien se ha robado el foco de la prensa nacional. Aunque, la pareja del Presidente fue muy tajante en su programa y declaró que no participará de la entrevista.

"De intimidades no vamos hablar. La nota sería realmente al Presidente de la Nación. Ahora no voy a ir al programa de la Su, si nos ven juntos en un programa de televisión va a tener que ser en este", aclaró al comienzo de su programa en Ciudad Magazine.

Milei y González

A su vez, la conductora de Empezar el día remarcó que "para el programa de Susana llevar al presidente sería un golazo" y dejó en claro que "no necesito que opine Susana ni nadie de la relación ni que me vean".

"Tenemos una característica muy linda y siempre conversamos todo. No necesitamos sobreactuar de novios. Por eso, donde vamos, vamos súperdiscretos. Cuando lo acompaño a las charlas casi ni se me ve, voy y vengo como la novia de Javier, en el rol real", explicó.

Finalmente, González sentenció:

Giménez pospuso su regreso a la televisión por el discurso de Milei en el Congreso.

"No necesitamos sobreactuar ni demostrar nada. No me gusta hablar de nuestras intimidades, yo cuento acá lo lindo, lo social, el amor, que son lindas de compartir".