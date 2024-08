Yuyito González: "Ya estamos casados con Javier (Milei), es para toda la vida"

Ante los numerosos rumores de ruptura entre Yuyito González (64) y Javier Milei (53), la veterana conductora de televisión se encargó de aclarar la situación al manifestar que el vínculo continúa.

"Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", manifestó al comienzo de su programa.

"Ya nos casamos, va a ser para toda la vida"



Yuyito González dijo que no existe "ninguna crisis" con Milei, le mandó un beso y terminó con un "este escote ya saben a quién se lo dedico" pic.twitter.com/CgGTghANbB — eldestapevideos (@eldestapevideos) August 29, 2024

Además, añadió: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

Yuyito y Milei de la mano.

Luego de desmentir la crisis de la pareja, la presentadora bromeó con la situación y le dedicó su vestimenta a Milei. "Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote", expresó.

La primera vez que los vieron

El presidente Javier Milei sorprendió a todos al asistir al Teatro Colón para disfrutar de la ópera Carmen, de Georges Bizet, acompañado por la exvedette Amalia Yuyito González.

🚨 Milei en el Colón...



✅ Aplausos y ovación para el Presidente Argentino 🇦🇷 pic.twitter.com/mMkPkaLUPi — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) July 23, 2024

Milei llegó solo al teatro, minutos antes de las 20, y fue recibido por Jorge Telerman, exdirector del Teatro Colón. Poco después, González se unió al mandatario en el palco, junto a su asesor Demian Reidel y el reconocido director de orquesta Pablo Boggiano.