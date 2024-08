L-Gante explicó por qué llevó a su ex y su novio a Disney

En los últimos días, el referente de la cumbia 420, L-Gante (24), compartió en su cuenta de Instagram fotos de sus vacaciones en Disney con su hija Jamaica. Pero no viajó solo, sino que también llevó a su expareja y madre de la niña, Tamara Báez (25), y su actual pareja, Thiago Martínez.

La decisión del viaje fue tomada por el cantante, quien se lleva bien tanto con su expareja como con Martínez. Pero la idea fue criticada por los seguidores de L-Gante y por gente que solo se dedica hablar de la vida de terceros, desconociendo la intimidad de los protagonistas.

"A Jamaica la llevé a Disney porque tenía una gira en Europa. Tenía un show en Ibiza y le dije a mi manager por teléfono 'Decile a mi mamá, a Tamara, al novio de ella, a Jamaica y a todos que vengan'. Voy a disfrutarlo porque si no estaba solo, cumpliendo con mis compromisos y con mi gira, que la disfruto mucho, pero quería estar con mi familia", expresó en su momento en La peña de Morfi, programa de Telefe.

L-Gante: "Me fui con mi ex y su novio a Europa" https://t.co/l5thMH0Izl pic.twitter.com/Ary7Zlpema — infobae (@infobae) August 20, 2024

Se retomó el tema en una nota con Infobae y L-Gante afirmó que lo mandó "al novio de la madre de la hija a realizarse el pasaporte. Lo llevé a París a España y a una girita por Europa".

"La pasamos muy bien. O sea, sé separar las cosas. Me puede llegar a molestar más que gente más adulta que yo, no lo entienda. Soy joven y lo supe entender", contestó.

Jamaica, Thiago, Tamara y L-Gante de viaje.

Al respecto de los celos por expareja, el cantante fue claro y manifestó que "no tiene celos" de Thiago. "Hay veces que mi hija me habla de él o enfrente mio, capaz va corriendo y le da un abrazo. No, no me dan celos", afirmó.

"Por algo lo querrá mi hija. También, lo veo bien. A Tamara la veo feliz y tranquila en la suya. Es muy bueno lo que sucede y yo la amo a ella todavía. Pero significa que deseo que le vaya bien. Que esté bien", agregó.

L-Gante presentó su nuevo álbum 'Celda 4'

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a sacar música de su propia autoría con un evento más que a la altura para celebrar la llegada de su primer álbum: 'CELDA 4'.

El proyecto posee trece canciones, sin colaboraciones, que si bien tiene sonidos familiares como lo son el RKT, la cumbia 420 y el reggaeton, Elian buscó incursionar en un nuevo género: hip-hop. Está disponible en todas las plataformas digitales.