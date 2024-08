Mara Pegoraro: "Argentina es cara hasta para los propios argentinos"

Una investigación realizada por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concluye que, para solventar el costo de vida familiar en Argentina, se necesita contar con "aproximadamente seis salarios básicos más" que en Brasil y Perú, los dos países que siguen como los más caros de la región.

Al respecto, entrevistada en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, Mara Pegoraro, politóloga, profesora de la UBA y coordinadora Ejecutiva del Centro RA, explicó: "Lo que mostramos en el informe es el proceso de encarecimiento que ha tenido la Argentina, tanto en dólares como en pesos, en relación al poder adquisitivo que tienen los salarios".

Politóloga Mara Pegoraro. (Foto: web)

"Nosotros medimos el salario mínimo para unificar y ver cuántos se requiere para comprar un par de zapatillas, comer, vestirse, alquilar el departamento, mandar los chicos al colegio, pagar la obra social o prepaga, y en esa combinación vemos que Argentina es muy cara para los propios argentinos, porque simultáneamente con el encarecimiento la sociedad se va empobreciendo. Es una cuestión muy compleja", agregó Pegoraro.

Escenario complejo

En cuanto a si esto puede entenderse como un desajuste momentáneo o una tendencia consolidada, explicó: "Pensar en una tendencia consolidada sería muy preocupante, porque parte de esta explicación tiene que ver con la inflación en Argentina y algunos datos muestran que la inflación podría estar bajando y entonces uno pensaría que en algún momento el salario va a poder recuperar cierto poder adquisitivo. Pero lo cierto es que el problema de acceso a bienes y servicios, vinculado al encarecimiento que tiene el país, tiene que ver con la baja productividad que hay en la economía argentina y al escenario de recesión. Por lo tanto, uno pensaría que la salida de este cuadro no es inmediata ni tampoco se resuelve con la baja de inflación".

"Ahí hay como una ecuación donde esto tiene posibilidad de ser revertido en la medida que haya decisiones de política económica, que además de resolver el problema de la inflación, en términos lineales, sobre todo el adquisitivo, pueda reactivar la economía para que existan productos, porque si no, en la medida en que no hay productividad no hay manera de resolver la ecuación del poder adquisitivo", expresó después Pegoraro.

Los costos de producción en nuestro país son demasiado altos. (Foto: web)

"Si uno reduce la explicación a oferta y demanda no se termina de comprender cómo opera la economía argentina y que los precios sigan subiendo. El tema es que el costo de producción es muy alto y a la vez, cualquier tipo de producto importado por las barreras que existen, también termina resultando más caro. El problema es que si uno elimina esas barreras, además de destruir la industria nacional, no abarata el ingreso de productos externos porque el mercado argentino no tiene capacidad para adquirirlo, aun cuando el precio en dólares termine resultando más barato", consideró la entrevistada.

"Bajo poder de compra"

Sobre la cuestión de que a pesar que se bajen aranceles en algunos rubros para estimular la competencia no se logra el resultado de tener precios más baratos, Pegoraro consideró que esto es así "porque tampoco estás dispuesto a asumir los niveles de salario y el poder de compra del argentino no depende solamente de cuanto ponés de valor del producto. Entonces, en esa combinación, si se levantan las barreras de protección se encarece el producto para los propios argentinos, cuyo salario se deprecia aún más".

La entrevistada también aseguró que "no solo la economía es una rueda que hay que ajustar. Hay una serie de variables macroeconómicas que la Argentina tiene que alinear, no sólo la cuestión monetaria, sino también la política cambiaria y una estrategia que permita la recuperación del empleo. Hace dos semanas publicamos otro informe en el que mostramos cómo la Argentina todavía es un fenómeno donde la mayor cantidad de los asalariados son cada vez más pobres. Entonces ese proceso de empobrecimiento del asalariado impacta en la capacidad de consumo".

Una de las condiciones para calmar la economía es que el Banco Central ajuste las medidas cambiarias. (Foto: web)

"Si a eso le sumás que el asalariado tiene cada vez menos capacidad de ahorro, y que cuando uno hace la comparativa anual, el salario mínimo perdió 34 puntos respecto de julio del año pasado, el escenario para salir de esta situación requiere ordenar ese conjunto de variables poniendo el foco en la recuperación del empleo" opinó después Pegoraro.

"En busca de confianza"

A continuación, consideró que "el Gobierno nacional tiene dos prioridades: una, la baja de la inflación en términos nominales y que eso produzca ciertas expectativas de confianza que le permita ordenar el resto de las variables. Ahora, la baja de la inflación no obedece a que la economía argentina se estabiliza o el peso se vuelve una moneda más fuerte, sino a que se cierra el grifo y la gente tiene cada vez menos dinero. Entonces, si la estrategia de bajar la inflación viene de la mano de la recesión, no parece que el Gobierno esté orientado a una recuperación productiva. En segundo lugar, el Gobierno presenta una estrategia absolutamente fiscalista, y en este sentido, la segunda prioridad es equilibrar el balance del Banco Central".

El "parate" de la obra pública también afecta a la economía. (Foto: web)

"Si eso efectivamente impacta con una política fiscal que le permita al Gobierno tomar una decisión de hacer una inversión en términos productivos, es algo que uno no ve en ese sentido. Cuando yo traslado, por ejemplo, dónde se ve el mayor segmento de pérdida de empleo, que es el de la construcción, eso correlaciona directamente con el parate de la obra pública y no pareciera haber una decisión de reactivarla. Lo mismo que la decisión de retirar los subsidios a los transportes en la zona del AMBA, con lo cual la incidencia del costo que tiene viajar para llegar a trabajar sobre el salario se va mucho más arriba que la que tiene hoy en día", explicó seguidamente.

El ejemplo israelí

Al referirse a la forma en que se ha equilibrado esta ecuación en otros países, expresó que "la salida de este tipo de problemas y la toma de decisiones respecto de la política económica requiere de acuerdo político. Por ejemplo, durante la campaña del año pasado se escuchaba que en la década del '80 Israel pasó en un año de tener casi 500% de inflación a bajarla a casi un 20%. Pero esa estrategia no fue resultado de una ecuación económica fiscalista, ya que previamente hubo un acuerdo político en el que las fuerzas políticas ataron su suerte mutuamente para garantizar el éxito de la política económica".

"Pero esta Argentina no pasa en este momento por esa lógica de acuerdo. Todavía sobrevive a la estrategia de cuanto peor mejor, y además, la idea de que cada sector de la política tiene la verdad revelada de lo que realmente hay que hacer en ese sentido", opinó finalmente Pegoraro.