Semana legislativa con tres temas acuciantes para los argentinos

Una semana clave para el Senado es la que corre porque deberán tratar temas como las jubilaciones, que tiene ya la sanción de Diputados, la boleta única y el tema que más conflictos le trae al oficialismo: la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Ante la requisitoria periodística indicó: "Es una semana bastante movida. Mañana hay una reunión de la Comisión de Acuerdos para tratar el tema de Lijo y el jueves hay sesión especial y después sesiones ordinarias que hoy a la tarde en labor parlamentaria se va a definir además de jubilaciones que incluya lo de boleta única.

Senador Bruno Olivera Lucero

-¿Cómo está el tema Lijo hacia adentro del bloque? Francisco Paoltroni dijo que no lo votaría, después una cuenta de twitter, que todo el mundo le adjudica a Santiago Caputo, salió muy enojado contra Paoltroni. ¿Cómo están adentro en el bloque?

-Paoltroni tiene una decisión tomada con el tema Lijo por un fallo que benefició a Insfrán en la provincia de Formosa y ya nos había manifestado su posición. La mía, esto es un pliego que viene del Ejecutivo, nosotros somos un equipo que seguimos al presidente y en este tipo de medidas vamos a acompañar al Presidente, eso es algo personal de él.

-Lijo fue quien, el fallo por Insfrán, los 7 millones de dólares que Insfrán le pagó a Amado Boudou y compañía, lo volvió al fuero.

-Sí, lo pasó al fuero de la provincia de Formosa para tratarse en la provincia.

-¿Qué puede pasar con respecto a los salarios para los senadores? Hay mucha gente enojada.

-Esto ya pasó en abril. Nosotros al tener los módulos atados a los aumentos del personal administrativo de la cámara, cuando los sindicatos del Congreso acuerdan un aumento, nos impactan a nosotros pero esto es algo que en abril se hizo, se presentó una resolución y se desengancha este aumento para tener un poco de empatía porque estamos en un momento complicado y no es el momento, calculo que en el transcurso del día se tiene que desenganchar.

Jubilaciones

"El tema jubilados es un tema sensible que nos estamos ocupando y preocupando. Nosotros venimos de un régimen de movilidad jubilatoria que se había aprobado en el 2020 con el presidente Alberto Fernández, en ese momento supuestamente se votó ese régimen de movilidad porque los jubilados no iban a perder poder adquisitivo y la realidad es que el año pasado, la inflación fue de 211% y superó ampliamente el haber jubilatorio, así fue como el presidente en abril sacó el decreto el 274 para ajustar los sueldos de los jubilados en base a la inflación , además les dio un proporcional para compensar la inflación de enero que había sido alta", aseguró.

"A eso se le sumó un bono de 70 mil pesos que se les está dando a los jubilados para compensar porque todavía están por debajo de lo que se pretende que cobren. A eso está el dictamen que vino de la cámara de diputados, que parte lo que propone es una compensación anual en el mes de marzo que es por una diferencia entre el índice de RIPTE y la inflación pero básicamente tanto el decreto que firmó el presidente como este proyecto ajusta por inflación a los jubilados que es lo que se pretende para que, entendemos que con esa fórmula no van a perder.

Expectativa permanente en los jubilados

-¿Ustedes no tienen criterio propio, porque sale Milei y les dice, salgan a matar gente y ustedes van a salir con un fusil?

-Los jueces cuando hacen una sentencia lo hacen en base a las pruebas que aportan los fiscales, no lo hacen en base a algo personal, sino a las pruebas que tienen. Para llegar a la Corte Suprema de Justicia tienen que pasar por varias instancias, una de las primeras es esta Comisión de Acuerdos.

"Se espera la participación del Colegio de Abogados de CABA, de jueces que le van a hacer todas las preguntas y las impugnaciones que le tengan que hacer y una vez que pase todo esto pasa a dictamen, en el caso que llegue a conseguir la firma de dictamen pasa a la cámara y necesita los dos tercios de senadores para que este juez sea miembro de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual todos los miembros de la Corte pasan por esta instancia y tienen que tener un aval de la mayoría de este dos tercios del congreso, con lo cual esto recién se está discutiendo. Es un pliego que se ha propuesto desde el ejecutivo, ahora se tiene que debatir.

-¿Cómo puede ser que a Lijo se le permita, que siendo un hombre proclive a jugar con carreras de caballo, esté llegando a la Corte? ¿Cómo puede desconocer esto Javier Milei?

-El miércoles habrá una audiencia en las cual todas estas cuestiones se van a poner sobre la mesa y se va a debatir sobre el asunto y una vez que se aclaren estas cuestiones se verá si se firma o no este dictamen. Es una instancia larga, complicada y si hay toda una serie de cuestiones y no puede ser, se va poner sobre la mesa y no saldrá dictamen y se propondrá otro, pero hoy es la propuesta que tenemos desde el ejecutivo, tanto Lijo como Mansilla, que son las que se van a tratar en el recinto.