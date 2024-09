Tensiones y enfrentamientos en las protestas contra el veto a la ley jubilatoria

Minutos antes del mediodía, varias columnas de manifestantes ya se concentraban en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en una protesta masiva contra el veto a la ley jubilatoria. Aunque la convocatoria oficial estaba prevista para las 13 horas, un amplio espectro de organizaciones sindicales, piqueteras, sociales y partidos de izquierda se adelantaron, llegando a la plaza frente al Parlamento desde temprano en la mañana.

Tensión en las calles: manifestantes vs. la Policía

Mientras los diputados comenzaban a debatir en una sesión especial sobre la medida firmada por Javier Milei, afuera se desató un momento de alta tensión. Manifestantes en la avenida San Juan y Rivadavia se enfrentaron verbalmente con los policías encargados del operativo de seguridad. La orden del Gobierno era clara: hacer cumplir el protocolo antipiquetes a rajatabla. Sin embargo, para las 12.15, este protocolo aún no se había activado y no había presencia activa de la Gendarmería. Según fuentes oficiales, ante cualquier inconveniente, la Policía de la Ciudad actuaría de manera coordinada con las autoridades nacionales, como lo habían venido haciendo desde que Jorge Macri asumió la jefatura porteña.

Fuerte presencia de fuerzas de seguridad

Las inmediaciones del Congreso estaban fuertemente custodiadas por las Fuerzas de Seguridad, incluso a varias cuadras a la redonda. Personal de la Infantería de la Policía Federal, camionetas y oficiales de Prefectura, además de camiones hidrantes, se encontraban apostados sobre la calle Hipólito Yrigoyen, listos para intervenir en caso de ser necesario.

Dirigentes en la marcha: voces de protesta

Entre los manifestantes se encontraban figuras destacadas como Ricardo Alfonsín, Alejandro Bodart, Eduardo Belliboni, Gabriel Solano y diversas organizaciones de jubilados. Ricardo Alfonsín, en un emotivo discurso, expresó: "Mi papá estaría horrorizado con esta UCR, como Yrigoyen e Illia. Ir contra los jubilados es ir contra el Estado de derecho y contra los verdaderos valores de la República".

La presencia de Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se hizo presente en la manifestación, acompañado de varios dirigentes bonaerenses, entre ellos Andrés El cuervo Larroque y Verónica Magario, quienes fueron retratados levantando una bandera que decía "La patria no se vende". Desde las inmediaciones del Parlamento, Kicillof se refirió a la ley jubilatoria y señaló: "Lo único que quiero decir es que los recursos de esta ley, lo que vetó Milei, es equivalente a los impuestos que le perdonó a los más ricos de la Argentina cuando cambió bienes personales. O el otro día cuando cambió el impuesto al país. Es decir, que acá no hay un problema de si hay plata o no hay plata, sino para qué se usa y a quién se beneficia".

Retención de colectivos

En el marco del protocolo antipiquete, 27 micros que trasladaban a militantes sindicales hacia el Congreso Nacional fueron retenidos en accesos a CABA por carecer de habilitación y medidas de seguridad. Los operativos estuvieron a cargo de las Fuerzas Federales y se desarrollaron en peajes de la autopista Ricchieri y Dock Sud. A bordo había sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Alimentación (CTA) y del Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático (SUDA). De acuerdo a las actas de infracción, los vehículos en los que había bombos y banderas, carecían de seguros, matafuegos y tenían los neumáticos en malas condiciones. Además, varios de los micros no estaban habilitados para transportar mayores de edad.

El mensaje de La Cámpora

"Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados", se leía en la bandera principal con la que marchaba La Cámpora este miércoles. Detrás de ella, los miembros de la agrupación levantaban carteles con consignas en el mismo tono. "Milei nos odia" o "genocidio silencioso" eran otras de las frases que portaban.

Peleas y tensión entre los manifestantes

La primera línea de manifestantes sobre Entre Ríos discutía sobre si había que insultar o no a los policías que tenían al lado. Algunos cantaban "Policía Federal, la vergüenza nacional", mientras otros les gritaban a los que cantaban: "No son cómplices, están trabajando".

Escalada de violencia: piqueteros avanzaron hacia el Congreso

A medida que los legisladores votaban, los manifestantes afuera del Congreso comenzaron a insultar a aquellos que se inclinaban a favor del veto de Milei a la ley jubilatoria. "Hijos de puta", gritaban afuera, al tiempo que golpeaban los vallados y cacerolas. Con cantos e insultos, los protestantes que aún seguían en las inmediaciones del Congreso luego de que Diputados dejara firme el veto de Milei a la reforma jubilatoria, se enfrentaron al cordón de la Policía Federal Argentina que custodiaba el ingreso al Parlamento. "Vende Patria" o "El que no salta es un botón", fueron algunos de los cánticos que les repetían a los agentes.

Un grupo de manifestantes que se concentraba en Callao y Sarmiento comenzó a hacer fogones con cartones y bolsas y a tirar piedras contra algunos agentes presentes en la zona. En este contexto, la Infantería de la Policía de la Ciudad reforzó a la Federal, mientras que varios efectivos avanzaban en motos por la calle. Los agentes buscaron liberar la calle y trasladar la protesta a la plaza. Se trataba de un grupo menor que continuaba la manifestación sobre la calzada.

Corridas, disparos y gas pimienta

La Prefectura avanzó contra los manifestantes para liberar la calle y arrojó gas pimienta y lacrimógeno para dispersar a los piqueteros. Hubo corridas y disparos en las inmediaciones del Congreso. La Policía de la Ciudad arrestó a un hombre que había prendido fuego un tacho de basura en las inmediaciones de Callao y Sarmiento y a otros dos piqueteros en el marco de los incidentes por la manifestación en el Congreso.

Desconcentración y heridos

A las 17, gran parte de los protestantes ya habían desconcentrado la zona del Congreso, donde esa tarde se movilizaron en contra del veto a la reforma jubilatoria. Mientras tanto, la Policía avanzaba sobre los grupos que aún permanecían en la calle para liberar el tránsito tras varias horas de corte total. Para las 17 horas, ya eran al menos 12 los manifestantes heridos, entre ellos niños, que debieron recibir asistencia médica del SAME.

Además, hubo otras personas que fueron auxiliadas por ONG de rescatistas que participaron de la marcha para dar primeros auxilios. Entre los diagnósticos había pacientes con trauma de cráneo leve, intoxicaciones por inhalación de gases y otros con heridas cortantes.