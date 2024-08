Un barrio bajo el terror de las balas por un feroz tiroteo

Una noche de terror se vivió en el barrio 30 de Octubre, de la localidad de Comodoro Rivadavia, cuando un enfrentamiento armado entre dos bandas rivales sembró el pánico.

También conocido como "Las 1008 Viviendas", la tranquilidad habitual del sector 8, entre los edificios 75 y 77, fue abruptamente interrumpida alrededor de las 21 horas, cuando una feroz balacera dejó a un joven herido y generó una oleada de miedo entre los residentes.

Testigos del hecho relataron a la policía de Chubut que el intercambio de disparos fue intenso, con un conteo de entre 45 y 50 detonaciones. Un video que circula en redes sociales muestra a dos hombres armados gritando y disparando en una esquina antes de retirarse del lugar, lo que alimentó aún más la preocupación entre los vecinos.

Al llegar la policía, encontraron a un joven de 21 años, con una herida de bala en el pie izquierdo. Las autoridades aún no determinaron si fue un participante en la balacera, una víctima circunstancial o si su herida no está relacionada con el incidente. El joven, por su parte, optó por no dar detalles sobre lo ocurrido, lo que mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

El subcomisario Raúl Jones, en una conferencia de prensa con los medios de comunicación local, fue claro al señalar la incertidumbre que rodea el caso de Araujo: "Tenemos entendido que no estaba relacionado con las personas involucradas en el tiroteo, pero no lo podemos descartar".

La magnitud del tiroteo movilizó a un importante despliegue policial. Efectivos de la Comisaría Quinta, la Brigada de Investigaciones y la División de Infantería se desplegaron en el área para iniciar las tareas investigativas y reforzar la seguridad.

A su vez, peritos de Criminalística recogieron múltiples vainas servidas y otros elementos de prueba, mientras el Ministerio Público Fiscal y la División Policial de Investigaciones ya preparan varias órdenes de detención para los sospechosos.

Refuerzo de la seguridad en el barrio 30 de Octubre

La gravedad del incidente llevó al ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, a tomar medidas inmediatas para aumentar la presencia policial en el barrio. "Desde ayer a la tarde se dispusieron refuerzos con infantería y grupos de operaciones, porque obviamente no podemos permitir que pase esto, sobre todo en un lugar tan poblado como es el barrio 30 de Octubre", declaró a ADNSUR.

Iturrioz también expresó su preocupación por el contexto que precedió al tiroteo, señalando que en los días previos se habían registrado otros enfrentamientos armados, aunque de menor escala. "Los grupos antagónicos comenzaron a dirimir sus diferencias mediante el uso de armas de fuego sin importarles la integridad física de las personas que viven en el lugar", dijo, lamentando la creciente violencia.

