Asesinaron a un preso en el penal de Salta, hogar de los imputados por el caso Loan

Un preso fue asesinado en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, Salta, donde se encuentran alojados cinco imputados por el mediático caso de la desaparición de Loan Danilo Peña.

La víctima, identificada como Brian Flores, fue apuñalada en un enfrentamiento que habría comenzado como una disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico dentro del penal.

El agresor, un joven de 21 años que también resultó herido durante el enfrentamiento, fue trasladado al hospital Joaquín Castellanos, donde se recupera de las lesiones que sufrió. Según informes oficiales, se trata de un individuo con un extenso prontuario que incluye condenas por homicidio, portación ilegal de armas y robo calificado en la provincia de Buenos Aires.

Ahora enfrentará una nueva imputación por el delito de homicidio, lo que se sumará a su actual condena de siete años de prisión por narcotráfico. Las autoridades penitenciarias están investigando los motivos del altercado para evitar que la situación dentro del penal se descontrole aún más.

La víctima, Brian Flores, cumplía una condena por tráfico de drogas y tenía programada su liberación para 2025. Este trágico episodio resalta la creciente violencia dentro del sistema penitenciario, que ya ha sido escenario de otros homicidios en el pasado. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mantener el orden, los conflictos internos entre bandas continúan generando situaciones de alto riesgo tanto para los presos como para el personal penitenciario.

Involucrados en el caso de Loan Danilo Peña

El Complejo Penitenciario Federal III también alberga a cinco de los imputados por la desaparición de Loan Peña, un caso que conmocionó al país. Entre ellos se encuentra Bernardino Antonio Benítez, tío del menor desaparecido; Carlos Guido Pérez, un ex capitán de navío de la Armada; y el comisario Walter Maciel. Las autoridades judiciales y penitenciarias han expresado preocupación por la seguridad de estos detenidos en medio de un entorno tan violento, lo que ha generado dudas sobre las condiciones de su reclusión y las medidas de seguridad dentro del penal.

Por su parte, las dos mujeres imputadas en el caso Loan, María Victoria Caillava, esposa de Pérez y ex funcionaria pública, y María del Carmen Millapi, pareja de un conocido criminal apodado "Fierrito", están detenidas en la unidad penitenciaria femenina ubicada en el mismo predio. Aunque no se ha reportado violencia directa contra ellas, la tensión generalizada en el complejo penitenciario no excluye posibles riesgos para su integridad.

Las autoridades penitenciarias y judiciales están trabajando para esclarecer las circunstancias exactas de este crimen y tomar medidas adicionales que prevengan futuros episodios de violencia.