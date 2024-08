¿Qué incidencia tendrán las reformas que prepara el Gobierno sobre la ley laboral?

Este lunes, el Gobierno nacional anunció que se apresta a reglamentar la reforma laboral, y en ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso énfasis en la flexibilización de las normas laborales y en la reducción de la intervención estatal en el mercado de trabajo.

Para analizar los alcances de la reforma, fue entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano.News, el abogado laboralista León Piasek, quien ante la consulta explicó que "no es modernizar, sino un regreso al siglo pasado, al siglo 19. No hay ningún artículo que introduzca en el tema vinculado a la extensión de la jornada laboral. Sí me parece que es una idea que hace rato ronda en la cabeza en las cámaras empresariales y este Gobierno quiere impulsar a partir de varios proyectos que se han presentado".

Y agregó: "Ellos dicen que no es una extensión de la jornada laboral, sino algo viejo también, una especie de banco de horas que manejarían las empresas para distribuir los horarios en la jornada laboral como una forma de organizar, según los intereses empresarios, la forma y la modalidad de prestación laboral, y con eso creo que piensan en algún ahorro de horas extras diarias".

El abogado laboralista León Piasek. (Foto: archivo web)

"No es algo nuevo, ya se presentó varias veces. En este caso no deberían reglamentar la reforma laboral que está dentro de la 'Ley Bases' sino generar una nueva ley. Sturzenegger hoy (por ayer) habló en general, me parece que se refiere a las indemnizaciones por despido, que sí está en la ley y es un tema que ya conocemos, que está vigente para los trabajadores de la construcción. Funciona en esa actividad, que es muy particular, de alta rotación, con contratos de obras y que los trabajadores retiran de una libreta de trabajo los aportes que hacen los empleadores y no hay un pago indemnización, sino que hay una compensación por la finalización de los contratos a tiempo determinado", expresó después.

Ante la posibilidad de que con la desvalorización del peso cuando el trabajador vaya a cobrar no se hayan indexado los montos, Piasek opinó: "Supongo que lo van a administrar de una forma que no pierda valor, con alguna actualización, con plazos fijos, con algún tipo de inversión. Lo que preocupa es que ya hoy las indemnizaciones por despido son muy 'económicas' (para el empleador), pese a que se quejan y hablan de la industria del juicio".

"Hoy una persona que tiene un promedio de 5 años de antigüedad, con salarios de 500 o 600 mil pesos, la indemnización se resuelve con un pago de 3 millones de pesos. Y los empleadores pueden negociar la salida, con indemnización o con negocios de forma directa muchas veces, y también con la presión que significa para un trabajador tener que negociar este tipo de indemnización. También lo hacen en cuotas, que algunos después no pagan y obligan al trabajador a iniciar un juicio laboral", consideró.

Según el entrevistado, la antigüedad promedio de cada empleado es de unos cinco años. (Foto: web)

"Me parece que tampoco los empresarios están conformes con hacer esto de un aporte mensual para evitar el pago de una indemnización, que es un aporte obligatorio. Pregunté a algunos empresarios y veo que no es lo que más entusiasmo les provoca, esto de hacer un aporte y tener un dinero que no esté en movimiento, que no lo puedan reinvertir. Creo que no se va a masificar en el mundo laboral", expresó.

Pero después aclaró: "A lo mejor me equivoco y muchos sindicatos estén dispuestos a acordar con los empresarios, que es lo que dice la ley, no es que impone, sino que son empresarios y trabajadores representados por su sindicato los que pueden optar por sustituir la indemnización que está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo por este sistema del pago de la indemnización".

Piasek también se refirió a que en la reforma laboral "hay varios puntos" que se enfrentan con acuerdos de la Organización Internacional de Trabajo. Al respecto, dijo que uno de ellos "es la estabilidad del trabajador, la conservación del puesto de trabajo. El despido es una forma de violencia laboral y un daño muy importante y a veces irreparable para la vida del trabajador y para la de su familia. Otro aspecto es esta forma de fraude laboral que legaliza la 'Ley Bases', que es la contratación de supuestos trabajadores autónomos que a su vez puedan contratar a otros trabajadores independientes, pero eso en realidad es legalizar el fraude".

Después agregó al respecto que "cuando se postulaban estas reformas se decía que uno de los objetivos era disminuir el trabajo informal, pero esta reforma lo que hace es legalizarlo, es permitir con la eliminación de las multas por trabajo informal, de alguna manera, incentivar el contrato informal. Varios aspectos pueden ser judicializados y creo que ya han hecho planteos de inconstitucionalidad sobre diversos puntos de esta reforma laboral regresiva".

Uno de los propósitos de la reforma laboral es eliminar el trabajo informal. (Foto: web)

"Ninguna reforma laboral en ninguna parte del mundo ni tampoco en Argentina desea flexibilizar al máximo la forma de contratación, los costos laborales, como dicen los empresarios, promueve la creación de empleo. Lo que promueve la generación de empleo es la política económica que incentiva a la creación de empresas, industrias y comercios, e incentiva el consumo, y eso está probado", consideró.

"Me parece que no es lo que están esperando los propios empresarios, aunque muchos no lo dicen y aplauden el plan de ajuste. Porque uno puede contratar trabajadores con cero costo y también contratar trabajadores que después son despedidos sin pagarles. Se dice que de cien empresas hay dos que han dicho que van a contratar a trabajadores. Me parece que la realidad mata relato nuevamente, y esta ley viene a precarizar aún más las relaciones de trabajo", opinó finalmente Piasek.