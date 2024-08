Vínculo conflictivo: pese a los roces en la cúpula presidencial, garantizan la gobernabilidad de Milei

La tensión entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel sigue en aumento y más después de los hechos de este fin de semana donde la vicepresidenta se ausentó de un acto organizado por el Ministerio de Defensa para homenajear a las Fuerzas Armadas, y la cancelación de su viaje a Mendoza.

"Evidentemente, hay una tensión entre el presidente y su vicepresidenta, una tensión que no es nueva en la historia democrática argentina", destacó en el programa Sin Verso de Ciudadano News Facundo Nejamkis, analista político y director de la consultora Opina Argentina.

En ese sentido, Nejamkis hizo un repaso por las presidencias del '83 hasta la actualidad, donde el mal vínculo entre las figuras del presidente y vice, era una constante.

"En el caso de Martínez, siempre se señalaba que su relación con Alfonsín tampoco era buena, Menem -Duhalde no era buena tampoco, Menem-Ruckauf un poquito mejor, pero después Menem lo sacó y lo envió como embajador a Italia, De La Rúa-Chacho Álvarez ni hablar, Kirchner-Scioli ni hablar, Cristina Fernández y Cobos ni hablar, Cristina con Boudou, una relación que si bien no estaba teñida por el internismo sí estuvo teñida por los escándalos y, Macri con Gabriela Michetti fue más ordenada, de mucha subordinación, después ni hablar Fernández -Kirchner en 2019-2023 y ahora Milei", ejemplificó.

También agregó que si bien hay una dinámica en la relación presidente y vicepresidente que genera tensión, no es lo mismo una fórmula presidencial constituida por dos figuras que de alguna manera tienen fuentes de poder distintas con la que llegan a esa coalición y se constituye en fórmula, que cuando el vicepresidente de alguna manera no está contento con el lugar que recibe, porque no tiene el reconocimiento que tiene que tener, desafía al presidente, pero no tiene fuentes de poder alternativas y llegan a la vicepresidencia porque son elegidos por el presidente.

Es así que el analista político considera que este vínculo conflictivo "no tenga impacto en la gobernabilidad del país ni a la figura presidencial ni a nada que se le asemeje en este momento".

Por lo que resaltó que en Argentina la figura del vicepresidente no tiene ningún peso en la toma de decisiones: "no forma parte del gabinete presidencial porque es unipersonal, el presidente designa a sus ministros donde él toma todas las decisiones, no forma parte del Poder Legislativo porque solo lo hace a los efectos de coordinar las secciones, no tiene peso al momento de las votaciones, solamente en el caso de que hubiese empate, es decir, es una figura sin peso significativo".

"No veo riesgos para la gobernabilidad ni veo riesgo para el orden político", concluyó el entrevistado.