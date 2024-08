Plan económico: "El cepo se va a terminar a fines de este año"

Orlando Ferreres, economista, titular de la Consultora Ferreres & Asociados, conversó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), aclarando las incertidumbres con respecto a la brecha cambiaria, el cepo al dólar, el Impuesto País y otros temas de actualidad económica.

"Para mí, el cepo se va a terminar a fines de este año, de hecho se va a concentrar en un solo tipo de cambio y, a su vez, las reservas del Banco Central también lo exigen para tener una mejor fluidez en las exportaciones y en las importaciones. Se va a sacar el Impuesto País, a partir de septiembre, 10 puntos y a partir de enero del año que viene otros 7,5, o sea, se van a abaratar bastante las importaciones y habrá más fluidez para la compra de productos del extranjero y, creo que eso va a influir en los precios, lo que también es, en parte, por la eliminación del cepo", proyectó el economista.

¿El blanqueo de los dólares puede contribuir al aumento de las reservas del Banco Central y el levantamiento del cepo?

"Sí, eso va a contribuir, no sé en qué cantidad, pero todo lo que vaya saliendo del blanqueo va a ir a parar al Banco Central de alguna manera u otra y, entonces, las reservas se van a cuantificar. Creo que ese es el motivo por el cual se mantiene el tipo de cambio del 2% mensual de manera oficial y calculo se van a recuperar las reservas por el blanqueo, no sé en qué monto".

¿Las reservas para pagar deuda externa están saliendo del Tesoro?

Ferreres comentó: "Sí, eso sale del Tesoro, pero lo adquiere el Banco Central, o sea, que las reservas generalmente son afectadas igual, porque pague quien lo pague, son fondos del Banco Central, a pesar de la recaudación que el Tesoro haga para poder comprar los dólares".

¿Las reservas están en un punto negativo?

"Sí, aparentemente están en un punto negativo, se calcula unos 4 mil millones de dólares en negativo. Se acumula alrededor de unos 100 millones de dólares por semana positivos, pero no es mucho y eso es uno de los problemas que hay con el tipo de cambio. El gobierno dice que no está atrasado dicho cambio, aunque algunos economistas dicen que está un poco retrasado y, en consecuencia, hay que encontrar una fórmula para unificar los mercados y dejar un solo tipo de cambio. Eso provocaría una corrección a nivel cambio oficial", explicó el entrevistado.

¿Esta situación condicionaría la llega de inversiones en el marco del RIGI que se está armando?

El economista respondió: "El RIGI está muy bien, es una buena ley. Ahora, no va a producir todos los efectos prácticos a corto plazo, porque ni siquiera está reglamentada. Hay que dar un tiempo a los inversores para que tomen confianza en la propuesta del Gobierno y evidencien que van a cumplir con todos sus objetivos. También, las cosas van cambiando un poco ahora, dado que no se habla mucho de dolarización actualmente. Sin embargo, antes se hablaba que se iba a poner un presidente del Banco Central y un ministro de Economía que instrumentaran la agenda de dolarización. A su vez, hoy se sabe que el dólar está en un momento débil en Estados Unidos, porque su deuda pública es un 99% del PBI anual estadounidense. Por esa cuestión, los dos candidatos a presidente, Trump y Harris, se han establecido como meta no inflar la deuda pública, la cual está en constante aumento".

¿Qué ocurre con los dólares debajo del colchón? ¿Qué hace falta a nivel de incentivos del gobierno para que la gente se anime a sacarlos?

"Creo que el dólar es el poder del argentino. Se calcula que más de 400 mil millones de dólares tienen los argentinos en los colchones, en cajas fuertes o en algún lugar del exterior, pero todo es en la medida que entre en confianza el argentino con el gobierno de turno, y que este responda a las necesidades de los negocios y, así también, ocupación y menos pobreza".

"Se está dando un buen resultado en materia fiscal y en el manejo del Banco Central, pero la parte social no está de acuerdo con la caída de salarios reales, aunque los últimos 3 meses se recuperó un poco el salario en términos generales. Lo mismo pasó con el salario del sector público y el sector privado informal, aunque, en este último caso, es uno de los más bajos todavía en capacidad de recuperación, dado que tuvo un 30% de caída. Este escenario de leve recuperación salarial muestra una leve mejoría en el consumo privado, pero la inversión extranjera en dólares e interna de comprar utilizando esa moneda, todavía no la vemos porque falta convencer sobre la credibilidad del gobierno y eso va a llevar tiempo", concluyó el economista.

Producción Periodística: Enrique Villalobo - Daniel Gallardo - Ulises Addamo