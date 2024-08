Hasta dónde afecta a los argentinos el escándalo de Alberto y Fabiola

Para los argentinos los problemas que les preocupan y les aquejan mayormente son el incremento de la pobreza, la desocupación, la crisis económica en general, el bajo presupuesto universitario y la visita de legisladores a represores en la cárcel, claro que estas valoraciones están vinculadas a a cada sector económico, cultural o social.

Frente a esos temas loa medios han cubierto casi todo el espectro radial y televisivo con detalles de la investigación del presunto delito de violencia de género perpetrado por el expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.3 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Ana Paola Zuban, politóloga, directora de la Consultora Zuban Córdoba, quien expresó: "La intención de medir en términos de opinión pública qué repercusión ha tenido primero el caso de violencia de género del ex presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez para tener un poco el humor social en torno al tema y además, saber qué grado de importancia le da la ciudadanía al tema".

Diversidad de opiniones

"La zaga de Olivos está en la primera plana de todos los medios como corresponde, porque es un evento que escandaliza como lo caracteriza la comunicación política, que involucra a un expresidente, a una ex primera dama, que por otra parte, son hechos producidos durante la presidencia, que involucran la Quinta de Olivos, que tienen un tinte institucional y político más allá del hecho de violencia de género en sí", continuó.

"Vemos que más del 90% de la población está informada o muy informada sobre el tema, este hecho ocupa primera plana de todos los medios de comunicación y de las redes sociales desde hace más de una semana y promete seguir estando porque hay un escalamiento de la información, todos los días nos encontramos con condimentos nuevos".

"Este evento escandalizante como lo caracteriza la ciencia política, tiene todos los ingredientes, la teoría dice que un evento como ese se puede dar o por una situación de abuso de poder o por un hecho de corrupción o por un evento personal con características sexuales. Este caso los tiene todos porque hay abuso de poder, corrupción, entonces, tienen todos los condimentos para convertirse en un evento que realmente irrita".

-¿Por qué el 60% de los argentinos considera que se está tapando situaciones económicas con este escándalo?

- Porque cuando preguntamos en un ranking de preocupaciones, éste evento aparece en el 11° lugar, los 10 primeros temas que más preocupan tienen que ver con la situación económica, tema precio, crecimiento de la pobreza, desempleo, recesión económica, el temor a perder el empleo entonces hay otros temas que preocupan más a la ciudadanía que este tema.

La indigencia en las ciudades

-¿Consideran que esto es un mensaje por elevación a la actual administración nacional, porque serían los responsables de estar tapando los problemas?

-No, creo que esto es un muy buen distractor, que puede estar siendo aprovechado por el gobierno nacional, el único que se beneficia en todo caso es el gobierno nacional en el sentido de que la agenda está ocupada en estos temas y no temas de gestión del actual gobierno, pero eso no quiere decir que sea un tema fabricado por el gobierno nacional, es un tema a todas luces con una credibilidad absoluta sobre lo que está ocurriendo, de hecho en el informe lo destacamos, no por nada el ex presidente Alberto Fernández tiene un noventa y pico porciento de rechazo.

"Con respecto a este tema y hay una credibilidad alta sobre los dichos de Fabiola Yáñez pero eso no quita que la temática ocupa un lugar tan central en la agenda que logra apagar o tapar o coexistir con otros temas de igual o más importancia y los argentinos lo manifiestan concretamente".

"Es un tema que claramente afecta de manera muy directa a la actual oposición, todo está en cuestión. Tengamos en cuenta que el ex presidente Alberto Fernández ya se fue de la gestión con una reputación muy deteriorada, por encima del 70% de negatividad, hoy está en el 90%, claramente que afecta no solamente a la reputación y la imagen del ex presidente sino también a todo su espacio político", agregó.

"De todas maneras, creo que el peronismo en su conjunto, salvo algunas voces disidentes, han condenado el hecho y eso de alguna manera tendrá que operar como un efecto que tiene que ser aprovechado en términos políticos por el peronismo para reconvertir un espacio que hoy está realmente muy golpeado y diezmado, sobre todo por la falta de liderazgos".

-Volviendo al 60% que considera que se está tapando la situación económica, ¿en realidad se está tapando en la agenda de los medios porque las preocupaciones como aumento de la pobreza, de la desocupación, crisis económica porque el argentino común por más que lea y reciba la información no está ajeno a lo que está pasando?

La novela del momento

-No, por eso la herramienta de la encuesta nos permite poder diferenciar cuál es la agenda pública a diferencia de la agenda mediática, que tiene otra lógica, otra mecánica, cuando hay un tema significativo que tiene tantos días en primera plana como el caso Loan y que no tiene visos de resolverse, otros temas van tapando esos temas, como ha pasado con muchos anteriores, porque hoy lo que manda es lo que va consumiendo la audiencia.

"Los medios tienen esa lógica, ahora, la ciudadanía sabe diferenciar perfectamente bien cuáles son los temas interesantes de los temas importantes y por eso se consume mucho como si fuera una novela en capítulos un hecho tan escandalizante como el de Alberto Fernández pero se puede diferenciar bien que lo importante o preocupante o más afecta a la ciudadanía son otros temas que los impacta de manera más directa en lo cotidiano, que es la situación económica".