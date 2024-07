Peligra el inicio de clases universitarias durante el segundo cuatrimestre

Ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre del año, y teniendo en cuenta la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional, desde el sector universitario advirtieron que en todo el país peligra el inicio del segundo cuatrimestre.

Antonio Rosselló, Paritario Nacional y Secretario de Asuntos Sociales de Conadu, expresó en el programa político de Ciudadano News, Sin Verso: "Ha habido una campaña de que el conflicto universitario estaba solucionado, con la marcha, el aumento. Primero queremos agradecer a toda la población, todos los que nos acompañaron en esa gran marcha federal el 23 que en más de 100 ciudades del país 1,5 millones de personas salieron en defensa de la universidad pública. Fue la marcha más grande de la historia tanto en cantidad de gente como per cápita, más grande que la reforma del '18, la lucha del 2005, que las del '16 con los bastones de Onganía, fue una cuestión enorme frente a lo que era terrible que era el corte del gas, la luz, el teléfono, internet, etcétera".

"En parte eso se ha solucionado, solo en parte, pero en nada se ha solucionado el problema docente. Y solucionado una parte del funcionamiento, ni siquiera están las obras de infraestructura, los proyectos de programas especiales, falta terminar las obras. Todo eso tampoco está solucionado, pero eso fue un avance en nuestra lucha y nosotros lo tomamos como una victoria que muestra que luchar siempre paga y si el pueblo acompaña y defiende la educación es posible que cualquiera sea el gobierno de turno se puedan cambiar las cosas", reflexionó.

Desde Conadu confirmaron que el inicio de clases universitarias públicas el próximo 29 de julio no iniciarán.

Respecto a los salarios, se quejó: "Somos 190 mil docentes que paga directamente el salario el gobierno nacional, no las provincias ni municipios. De las 24 jurisdicciones nuestro salario inicial es el más bajo de todos, en relación con Mendoza, el salario inicial de la docencia universitaria está a un 40% por detrás de lo que se cobra en esa provincia. Estamos por debajo del más bajo de todos que es el de Jujuy y estamos a la mitad del más alto que es el de Río Negro y no es que estemos haciendo un mensaje corporativo porque la mayoría de estos salarios que menciono están por debajo de la línea de subsistencia, pero el nuestro es el peor de todos. Incluso nuestros incrementos salariales son menores que los de la administración pública central. Realmente estamos en el peor de los mundos y solamente en diciembre y junio hemos perdido más de 50% en nuestros salarios".

"Esto ha producido un doble efecto, por un lado, nuestras luchas tremendas, planes de lucha que seguiremos profundizando y organizando con continuidad durante el segundo cuatrimestre y por eso decimos que peligra el dictado normal de clases, pero, por otro lado, también se están produciendo renuncias, compañeros que se dedican a la docencia se están yendo a las escuelas primarias, jardines maternales, terciarios, secundarios de las propias provincias porque les pagan un salario mayor y quienes tienen la posibilidad de un ejercicio liberal de su profesión dejan la docencia directamente porque no les alcanza para pagar el combustible o el transporte", dijo.

Y añadió: "Ni te digo de investigadores que hoy volverían a migrar, pero por cuestiones económicas porque los vienen a buscar con ofertas imposibles de igualar dado que por más que nos dicen que todo aumenta en dólares la calidad de vida y la posibilidad de tener un trabajo digno en el exterior es real entonces. Se está desmantelando el cuerpo docente vía renuncias, vía baja salarial, vía que hay que poner plata para ir a trabajar y eso atentará al corto plazo, cursos que se están fusionando, menos horas de dictado de clases, en la calidad educativa de los profesionales que estamos formando".

"Y por otro lado, se produce una deserción de los alumnos, las becas Progresar están congeladas en 20 mil pesos y eso no alcanza para que vayan a cursar la mitad del mes en transporte público y se han otorgado la mitad de becas que el año anterior, cuando la pobreza alcanza a más del 60% de la juventud", consideró.

Los docentes públicos se quejaron sobre el salario que perciben y que estaría por debajo de lo que gana mensualmente un empleado de comercio.

También le apuntó a la "vía la deserción de los estudiantes, vía la deserción de los docentes por un motivo inflación otro se está destruyendo a la universidad pública y es el verdadero concepto que tenemos que enfrentar como un bien social que ha construido nuestro país en más de 100 años desde la reforma universitaria, que es crear profesionales, conocimiento, premios Nobel y sobre todo la posibilidad de la escalera social ascendente".

"Hoy hay proyectos del señor Sturzenegger hasta de arancelar a los inmigrantes no residentes, o sea tu abuelo, el mío o de no sé quién no hubiera podido ir a la escuela pública porque eran migrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, la educación pública es un bien para cohesión la sociedad, esto va atrás del Siglo XIX, atrás de la ley 1420, atrás de la reforma universitaria y no es que queremos sensibilizar a la población, es que tenemos que sostener a 190 mil familias para que tengan el sustento diario, pero también preservar un bien social común tan afecto a nuestra sociedad como es la educación pública desde los 3 años hasta el posgrado universitario. Desde la carrera para ser un bien técnico en un trabajo en blanco, de calidad, en una fábrica, un comercio hasta poder producir conocimiento", manifestó

Ejemplificó con lo que observó en Mendoza. "Tienen la privatización de IMPSA donde se generan las turbinas hidroeléctricas, qué ingenieros, especialistas va a formar la universidad para que puedan sostenerse las empresas como IMPSA o Canale que acaba de cerrar después de 82 años. Eso se está buscando, la destrucción de la educación pública porque se va a otro modelo de país y entonces, sobramos millones de argentinos y sobre todo aquellos que queremos crear conocimiento para la autonomía nacional y la movilidad social ascendente".

"Con 280 mil pesos de salario inicial del cargo testigo es imposible vivir y si se trabajaron las 40 horas en investigación, extensión, llevar a la comunidad el conocimiento para generar nuevos conocimientos y tecnología estaría en el mejor de los casos ganando 560 mil pesos y con un doctorado, es insostenible", denunció.

Y agregó: "La educación de nuestros hijos, nietos no puede estar postergada de esta manera, con estos problemas de infraestructura y de salarios".

"Yo cobro título de posgrado, soy titular de cátedra, tengo la máxima antigüedad y cobro menos que el gremio de comercio por convenio. Soy investigador. Es una tragicomedia lo que estamos viviendo y tenemos que salir de la tragedia y poder tener todos una alegría y es que las nuevas generaciones tengan una educación pública, laica, estatal, gratuita, científica garantizada con los impuestos que pagamos todos los argentinos como corresponde, porque quienes no van a la universidad o no egresan del secundario, la mitad de los jóvenes que van a la escuela pública, jardín material, inicial, primaria, secundaria, universitaria o posgrado lo pagan los niños más pobres que pagan el IVA el 21% del pan", admitió.

Rosselló afirmó creer que "la educación y la salud deben ser prioridad para todos los argentinos al igual que los jubilados, si no no hay futuro porque no estamos formando a nuevo capital humano que necesita el país para un desarrollo sincero como dice el señor presidente como Irlanda, España o lo que sea, vamos a ser un país del cuarto mundo".

"Lamentablemente en la UNCuyo, Fadiunc está soportando los descuentos de haberes por los días de lucha, incluido el 23 de abril cuando marcharon hasta los rectores hubo descuento de salario a docentes universitarios que se plegaron a esa medida popular, de acción, lo lamentamos, repudiamos, pedimos que cesen los descuentos y se reintegren los efectuados", apuntó.

Anticipó que, por cómo está la situación, "en la segunda o tercera semana de agosto vamos a volver a las medidas de lucha más profundas que en el primer cuatrimestre, agosto, septiembre haremos una nueva marcha federal en defensa de nuestros salarios y de la educación pública, vamos a tener que volver a marcha porque hubo una solución muy parcial, solo del 10% mientras el 80% son salarios, becas, infraestructura no fue atendido por el gobierno y por cuanto la universidad sigue a la deriva".