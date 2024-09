Milei y su tablero electoral pensando en las legislativas de 2025

Martín Bazán, subdirector de CB Consultora Opinión Pública, resaltó en Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), los resultados de un sondeo electoral, pensando en las legislativas de 2025.

"La Libertad Avanza y el PRO se encuentran en la misma encrucijada que, quizás, aquel momento de las elecciones. Es ir a las legislativas en conjunto o arriesgarse ir por separado; incluso si hacen esto último, hoy en algunas provincias saldrían primeros y segundos, pero en otras provincias no les iría de la misma forma y nos interesaba ver esas provincias donde el peronismo, tal vez, sigue teniendo algún grado de relevancia o importancia, como es Buenos Aires.

En esta región es, muy posiblemente, donde más ha caído la imagen de Javier Milei, desde el inicio de su gestión, y La Libertad Avanza podría llegar a tener un traspié en las legislativas del 2025, teniendo en cuenta que es la provincia más numerosa en habitantes y que más diputados aporta a la cámara baja".

"Hicimos la medición dentro de la provincia de Buenos Aires, considerando las elecciones legislativas del año próximo, donde planteamos dos escenarios: uno; donde La Libertad Avanza y el PRO van juntos, y la coalición hace que estas fuerzas queden en primer lugar, con un 30,2% en la intención de voto, y, por su lado, el Kirchnerismo quedó con 27,1%, el PJ no Kirchnerista se posiciona en 6,3%, la Izquierda 3,2%, y la UCR 2,2%".

"Cuando medimos unas elecciones con La Libertad Avanza separada del PRO, el Kirchnerismo quedó en primer lugar con 28,5% de intención de voto, La Libertad Avanza 17,2% y el PRO 9,8%, el PJ no Kirchnerista llega a un 6,5%, la Izquierda se ubica en un 2,6% y la UCR solo un 2,1%.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires donde esta alianza o posible oficialismo ampliado podría verse beneficiado y, dejando como rival al Kirchnerismo, sería una victoria importante dentro de la provincia de Buenos Aires; aunque parece complicarse, esta posible alianza, dentro de algunas filas del oficialismo y para otros sería más sencillo", explicó Bazán.

"Habrá que ver los lineamientos que van tomando todos, en referencia a la conformación de las listas, porque, por ejemplo, recordemos que hay un Martín Lousteau que ha votado en contra de muchas de las cosas que ha propuesto el oficialismo; un Rodrigo De Loredo que ha acompañado algunas cuestiones y otras no. Se ve complejo el posicionamiento de la UCR, no solo dentro de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Después de disolverse Juntos por el Cambio, pareciera hoy el partido político que más ha perdido terreno, teniendo en cuenta que hoy no está midiendo con ningún nombre propio; hay que ver si logra posicionar algún nombre específico de peso en algunas provincias importantes en donde el panorama es parecido a las mediciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, hay que ver si un nombre con peso propio hace que la UCR pueda mejorar esa proyección de 2%".

El futuro del Kirchnerismo si pierde provincia de Buenos Aires

"Sería un golpe durísimo y quien perdería más es Axel Kicillof. Quizás, es quien cargue sobre los hombros con esta elección legislativa dentro de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hoy, dentro de su espacio político, es uno de los pocos que ha quedado en un ejercicio considerable de poder como gobernador, y es el contrapeso más fuerte de Javier Milei, teniendo en cuenta que el resto de los nombres: Máximo Kirchner, Wado de Pedro, no llegan a tener los números que tiene Axel dentro de la provincia, y si hablamos, en algún momento, de una derrota kirchnerista dentro de esa zona electoral, Axel Kicillof sería el más perjudicado, teniendo en cuenta futuras elecciones", resaltó el consultor.

"Creo que la negociación pasará por si esta alianza se va a dar en todos los territorios de la provincia, porque a LLA, en algunos distritos, no le hace falta el PRO para poder ganar; y en otras, al PRO no le hace falta LLA para imponerse, pero para abarcar toda la provincia de Buenos Aires la unión es importante, por lo tanto, entiendo que terminarán resignando algunos territorios, de una y otra parte, para poder llevar una fuerte alianza a nivel nacional y darle un fuerte golpe electoral al peronismo kirchnerista, al peronismo provincial del interior, como puede ser Córdoba".

"Creo que Javier Milei apunta a poder tener una muy buena elección en territorio bonaerense y cordobés, y por eso ve con buenos ojos la alianza con Macri, porque si no fuera necesario solo iría con los suyos en todo el territorio, y confiándose en la buena imagen que tiene hoy, más del 50%, en algunos casos, para disputar cada rincón del país".

"Pullaro, hoy es el gobernador con mayor imagen positiva, considerando que está en Santa Fe, que es difícil para gobernar y para todos los partidos políticos que han estado antes que él. Él está teniendo una buena gestión y así es valorado. Es un hombre clave en lo que puede ser la restructuración del radicalismo, pero la idea es ver cómo se posiciona frente al resto de los gobernadores, sobre todo, los que tienen un sello radical, aunque quizás ha llegado su momento con el sello de Juntos por el Cambio, si deciden relanzarlo, ya que creo que podría tener un buen renacer en el interior del país y después ir resurgiendo con destino a la provincia de Buenos Aires, como ha pasado en otros momentos", culminó Martín Bazán.

