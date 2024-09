Veto presidencial, el día después: reconfiguración legislativa y nuevas alianzas

Roberto Starke, analista político, conversó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), y nos trajo su perspectiva respecto a la configuración del poder, tras el veto a la Ley de Aumento de las Jubilaciones.

"El presidente Milei vetó la Ley de Jubilaciones por varios motivos; primero, porque reafirma su autoridad; segundo, porque da una señal a los sectores empresarios; tercero, porque confirma que está seguro y certero sobre cuál es el derrotero que tiene que seguir el programa económico; lo cual en general no son malas señales. Si lo hubiera vetado parcialmente hubiese sido una especie de tibio; Milei en general a los tibios los vomita, pero me parece que con esta decisión reafirma su autoridad".

"Con respecto a la respuesta del Congreso, ahora tienen que reunir los dos tercios, tienen que trabajar esos dos tercios, no es un número que se forme automáticamente. Respecto al kirchnerismo, que tiene un número interesante en el Senado, 33 senadores, no es poco; evidentemente vamos a ver si logran aunar a los 33 senadores. En segunda instancia, la reunión reciente de Milei con el Pro y La Libertad Avanza, conjuntamente, da la sensación que se está poniendo al frente de la contraofensiva y tercero: la posibilidad de negociar con los gobernadores, que está llevando adelante Guillermo Francos, puede dar algún resultado, los dos tercios no se forman fácilmente y ahora para rechazar el veto el Congreso tiene tiempos casi indeterminados. Lo puede hacer dentro de una semana, dos semanas, un mes, cuando quiera. Ahí estamos dentro de un juego de poder bastante interesante, que veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas".

"El Pro tiene mayor homogeneidad y consistencia que La Libertad Avanza y, evidentemente, la palabra de Mauricio, si bien no es determinante, guía de alguna forma, da un sentido y una dirección. Vamos a ver cómo evoluciona esa orden, creo que lo hará relativamente bien. Mauricio Macri, últimamente, está más claro, sabe adónde quiere ir, incluso le dijo a Milei, tenés que conducir el nuevo bloque: La Libertad Avanza y el Pro, pero pide que le de orden a La Libertad Avanza, porque, así como esta, no puede seguir y, por lo tanto, en ese espacio pueden reunir un grupo interesante. Ahora, ese grupo no les alcanza, necesitan entre 9, 10 y 11 votos más, lo cual ahí entra la relación del gobierno nacional o federal con las provincias", dijo Starke.

Sobre los Gobernadores

"Cuidado que los gobernadores no manejan a todos sus senadores, porque en las elecciones del año pasado, cuando Milei se impone en las nacionales, no necesariamente eso cambia a los gobernadores. Hay muchos mandatarios provinciales que permanecieron siendo los mismos que venían de antes, por lo tanto, el control de los gobernadores sobre esos senadores es bastante relativo, pero sí hay control sobre algunos de ellos, los que han accedido con las nuevas elecciones el año pasado".

"Ahora, el gobierno federal tiene en sus manos la posibilidad de fondos y fundamentalmente recursos que van para las obras públicas, consideradas fundamentales por los mandatarios en sus provincias y, sin esos recursos, no pueden realizar esas obras públicas y, sin esa gestión, entran en decadencia electoral".

"El gobierno nacional es sumamente discriminatorio con respecto a las provincias, algunas son buenas aliadas y amigas y otras son neutrales y no necesariamente confiables. Por ejemplo, el gobernador Llaryora, de Córdoba, es un hombre que está buscando interpretar y liderar un proyecto personal. Es más, ese proyecto que se inclina más al peronismo, con Schiaretti, con quien tiene algunas diferencias, pero igual en política esas diferencias suelen desaparecer cuando los intereses son comunes. Entonces, ahí hay que tener en cuenta adónde se dirigen esos recursos, esas decisiones y en ese sentido, Guillermo Francos es un hombre hábil, sabe cómo negociar con las provincias y, por lo tanto, tiene que tener bastante claro a qué gobernadores hay que darle recursos para negociar y de paso obtener algo a cambio y a cuáles no", comentó el analista.

"Respecto al caso de Máximo Pullaro y otros, la dureza se acaba cuando los recursos comienzan a empezar a circular y esto quiere decir que el santafesino se va a someter a las condiciones generales de la rendición incondicional, si fuese necesario, porque necesita conservar la provincia y necesita consolidar su poder. En política no existen los principios, existen los finales y, por lo tanto, en ese sentido los medios y los finales coinciden".

La reunión de Milei y Macri en la Quinta de Olivos

"No conozco los detalles. Me parece que a los políticos tenemos que conocerlos por las acciones posteriores a los contextos mencionados. Mauricio, lo que ha hecho en las reuniones de Olivos, con el presidente, es llegar a un primer acuerdo. Los dos se necesitan, saben qué solos, los dos, van en un camino sin retorno, por lo tanto, mi sensación es que ahora van a colaborar mucho más que antes, van a encontrar puntos en común y van a tratar de bajar un poco las disidencias. Tanto el PRO como LLA van a comenzar a funcionar más orgánicamente y esto demuestra que a Milei lo guía el pragmatismo. Cuando los políticos están cerca de perder el poder se vuelven muy pragmáticos. Eso sí, tiene que blanquear su alianza, tiene que ponerla a funcionar y debe conducir esa alianza hacia dónde quiere llegar".

"Creo que, en general, el tema de Lourdes Arrieta es casi ya una anécdota, el problema de LLA es que está formado por un grupo de improvisados y, en general, los partidos tienen que responder a disciplinas estrictas. Si pertenezco a un partido tengo que votar, muchas veces, cosas que no me gustan. Esto es algo que sectores de LLA todavía no terminan de entender, esto le compete al senador por Formosa, lo conozco y creo que es un hombre bien intencionado, pero me parece que en política no es lo que vale. Hay que lograr objetivos concretos, y, pese a la crisis interna, no creo que en este bloque se vaya a actuar en contra de Milei".

"Respecto a la relación con Villarruel, es una mujer que tiene un proyecto político propio, que es muy respetable, creo que hay que seguirla de cerca, pero cuidado que Villarruel no va a romper con Milei. Es una realista, es una mujer sensata. Por último, el tema Villarruel está sobredimensionado por los medios, no hay que tomarlo demasiado a la tremenda, y es una disputa más que nada de espacios de poder, más que en torno a proyectos o a liderazgos en general", reflexionó el entrevistado.

Figuras de contrapeso en la política

"No existe hoy una figura que pueda ponerse delante de Milei y disputarle el poder. Él y la oposición juegan en dos canchas diferentes, en una está la oposición jugando, pero con las tribunas vacías, en la otra está jugando Milei con las tribunas llenas, me parece que lleva una ventaja, ahora esto no quiere decir que esta ventaja sea permanente. En política el poder se pierde rápidamente. Milei tiene que cuidar ese poder que tiene porque está dado por algunos temas económicos que ha logrado en el corto plazo. Milei enfrente no tiene nada, porque si enfrente consideramos a los kirchneristas; Cristina Fernández de Kirchner está desprestigiada y encima cuestionada por su propia tropa. Sergio Massa está en las sombras, la oposición dialoguista tiene su cabeza, como es Pichetto, quien es sensato, sereno y ha dicho varias veces que no está en contra del gobierno. La UCR con Lousteau, que termina aliándose a los kirchneristas y, por lo tanto, dividiendo el partido, enfrente, no hay nadie con peso concreto, por lo menos por ahora", culminó Roberto Starke.

