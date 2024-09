Concretado el veto, el Congreso tiene la respuesta sobre los ingresos de la clase pasiva

Entrevistada por Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional del PRO, expresó con respecto a la ley que fue aprobada en el Poder Legislativo: "De alguna manera yo lo veté primero, lo rechacé de entrada, lo voté negativamente en general, en particular expresé, para dar una señal que yo en ningún caso quiero votar para que no se actualice el haber de los jubilados por inflación.

"Después, continuó la senadora, en particular voté afirmativo el artículo 1 y un grupito más de artículos pero por ejemplo, el artículo 2 es muy negativo para la inserción laboral y estoy haciendo un esfuerzo para trabajar en pos de la inserción laboral, de la formalización de los trabajos en Argentina entonces, esa comparación anual contra el salario real que solo corregía para arriba hará que cada vez más los jubilados pesaran sobre las espaldas de los activos y en un sistema que es de reparto a mí eso me resulta muy contradictorio"..

"No hay que olvidarse que siendo Argentina, siendo el sistema de jubilaciones de reparto decidieron repartirlo con 4 millones más (Refiriéndose a los que jubilaron sin aportes) , eso ya es una señal muy fuertede que no se buscaba proteger los haberes mensuales de los jubilados sino todo lo contrario".

"Además y como parte de esa carga tributaria tan pesada que tenemos sobre el trabajo y en general en la Argentina hizo que la mitad de la economía esté en negro y los trabajadores que trabajan en esa economía en negro también lo están. Eso en un sistema de reparto por supuesto desequilibra todas las cuentas y ha hecho que el sistema jubilatorio argentino esté quebrado", agregó.

Contra la ley jobilatoria

-La forma de revertir eso, en algún momento se intentó con las AFJP, ¿debería volverse a ese sistema y cómo?

-Eso se propuso en Argentina y el mismo peronismo que lo puso lo sacó porque han ido destruyendo sucesivamente el sistema tributario argentino, porque se estatizó y después se pesificó, todo para destruir los ingresos de los jubilados.

"Sobre eso quiero agregar dos o tres cosas, una, tenemos cajas provinciales deficitarias que las estamos bancando o entre los ciudadanos de las provincias o desde el Estado nacional pero que hay que mirar qué hay ahí porque hay jubilaciones no convencionales, con cierto privilegio, abultadas o fuera de las condiciones de la edad, ahí hace falta homogeneizar condiciones y una solución sería que todas las cajas pasen a la nación".

-¿Las cajas que dijo son las que durante la gestión de Carlos Menem no pasaron a las AFJP, quedaron en 13 provincias, es válido todavía seguir pensando en el sistema de reparto o habría que sentarse a pensar una nueva modalidad?

- Todos vamos a ser pobres de acuerdo a lo que vamos a cobrar como jubilados, todos los argentinos en los próximos 30 años, van a tener que hacer algo diferente y creo que la gente lo está haciendo por su cuenta, conozco chicos de treinta y pico de años que están guardando 100 dólares los que pueden para su jubilación figura pero la verdad que son los mínimos porque acá no hay ninguna formación o pedagogía y conciencia previsional.

Regímenes superpuestos

"No hay un solo régimen previsional, en Córdoba están las cajas de los profesionales, por ejemplo, de ingenieros, mi papá era ingeniero civil y aportó a esa caja toda su vida y eso funciona puramente del reparto, los activos sostienen a los pasivos y la plata que hay es la que se reparte y en general, son jubilaciones bastante pobres pero esos jubilados y activos tienen que hacerse cargo también de los pasivos del déficit de la caja de jubilaciones de la provincia o el déficit que la Anses tenga porque incluye gente sin aportes, por eso ahí las inequidades se multiplican sobre las mismas espaldas".

Olvidados y disconformes

"No se puede hacer que el mismo trabajador tenga que sostener una y otra vez a un régimen previsional porque ahí no hay gastos, no hay control, qué sabemos los argentinos del manejo de la Anses, solamente sabemos con una pasadita que hizo Osvaldo Giordano por el Anses, que estuvo un mes, sacó a relucir lo de los seguros que salpican al ex presidente Alberto Fernández, eso ya muestra que ha habido cierto descalabro en el manejo de los temas de la Anse".

