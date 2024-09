"De cada 100 pesos que ajustó el gobierno de Milei, 40 fue con el cuero de los jubilados"

En junio, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100% en su vademécum, eliminando 11 de las 167 moléculas farmacológicas originalmente incluidas. Esta decisión fue seguida por un nuevo recorte en agosto, cuando la obra social de los jubilados decidió excluir otras 44 moléculas del listado.

Oscar Agost Carreño, diputado nacional por Córdoba Encuentro Federal, exigió explicaciones al Ejecutivo sobre los cambios en la cobertura de medicamentos y expresó su preocupación en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "Creemos que es engañoso esto que dice el presidente, porque está tomando las mayores jubilaciones y no la mayoría de las jubilaciones que hay en Argentina, que son las mínimas, y esas claramente han perdido mucho por inflación", afirmó.

El legislador también criticó duramente las políticas del actual Gobierno, liderado por Javier Milei, subrayando que "de cada 100 pesos que ajustó el gobierno de Milei, 40 pesos es con el cuero de los jubilados. No solamente podemos tener en cuenta el monto nominal de las jubilaciones, donde la jubilación mínima ha perdido sustancialmente, sino también hay muchas otras cuestiones que hacen al costo de vida de los jubilados".

En este contexto, Agost Carreño consideró que, con el reacomodamiento de precios relativos impulsado por la administración Milei para ordenar las cuentas públicas, "no se está priorizando a los jubilados, sino que se está eligiendo hacer el ajuste por medio de ellos".

El diputado ejemplificó esta situación con los recientes cambios en el PAMI: "Hace aproximadamente dos meses, el gobierno decidió reducir la cantidad de remedios que los jubilados podían retirar por mes, sin importar de qué medicamento se tratara, siempre y cuando tuviera cobertura. Esa medida se suma ahora a la decisión de eliminar medicamentos del listado de PAMI con cobertura al 100%".

"Antes había un listado de remedios aprobados que se daban al 100%, y ahora tienen acceso a una menor cantidad de remedios. Estamos en un terreno donde a los jubilados realmente les está costando llegar a fin de mes como nunca les ha costado", advirtió.

Si se habla de jubilados, el diputado también hizo mención sobre la reforma jubilatoria y el veto total del presidente: "La discusión que está teniendo ahora el Congreso de un lado y el Ejecutivo del otro tiene que ver con un tema de prioridades", señaló Agost Carreño.

Finalmente, el diputado concluyó: "Para nosotros, la prioridad está en la educación pública, en los jubilados, en ordenar las cuentas, bajar la inflación y desarmar la herencia que dejó el kirchnerismo. Vamos a trabajar desde el Congreso para que no se trate de derrotar al Ejecutivo, porque no es un problema institucional, sino, por el contrario, para resolver la vida de los jubilados, que la están pasando mal en un proceso de ajuste que entiendo que era necesario, que la sociedad lo ve como necesario, pero no con el cuero de los jubilados".