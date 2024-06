Los secundarios de la provincia de Buenos Aires eliminan la repitencia

A partir del ciclo escolar del año próximo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires implementará cambios en la escuela secundaria, entre los que se destaca la eliminación de la repitencia, por lo que la aprobación ya no será por año sino por materia. Con el cambio, el estudiante no deberá recursar las asignaturas que tenía aprobadas, y deberá intensificar los saberes de aquellas que no logró superar, según expresaron en conferencia de prensa, e una reforma aprobada hoy por unanimidad en la reunión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia.

Además, indicaron que se buscará "explícitamente la reducción de asignaturas en los futuros diseños curriculares del secundario", se irá hacia la cursada cuatrimestral, mientras se tomarán el resto del año para analizar y revisar la implementación.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de la cartera en el ámbito nacional, indicó: "En la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Nosotros queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Hoy, con la repitencia aun las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursa y la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar".

Alberto Sileoni

A la vez se aclaró que se podrán intensificar (recursar) hasta cuatro materias pendientes, y a partir de la quinta junto con un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan. "Quizás algún estudiante que hay un día de la semana que no va, por ejemplo, puede ser por trabajo, y pierde una materia. Seguramente el equipo le recomendará que esa materia que no estuvo la recurse y que intensifique otra que ya curso y que adeuda menos saberes. Se analiza caso por caso de ese segmento de estudiantes que se excede a las cuatro materias", explicó Gustavo Galli, director provincial del nivel secundario.

Lo que se mantiene es que para tener el título secundario deberán haber cursado y aprobado con un mínimo de siete todas las asignaturas.

En defensa del nuevo sistema, Mariana Galarza, vicepresidenta primera del Consejo General de Cultura y Educación, agregó: "Está lejos de ser facilista. Este régimen académico exige más horas de clases, exige que los alumnos profundicen hasta llegar a obtener aquellos aprendizajes que no pudieron ser aprendidos".

A la hora de explicar el cambio, el documento difundido por el gobierno bonaerense, explica: "Es una respuesta a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. Recoge las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas. Recupera buenas experiencias ya implementadas. La calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más. Las materias aprobadas no se recursan. Las pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos".

Y se completa: "Nadie estudia sola o solo: se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio (períodos de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero). Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro materias que se intensifican y cuál/es se recursa/n".