Diputados de la UCR quieren dar respuesta a la actualización del presupuesto universitario

El bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para el miércoles 3 de julio, con el objetivo de tratar los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

"El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha logrado avanzar en un diálogo con el Gobierno nacional que le permite la actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento para todas las universidades en el porcentaje igual al que le fue otorgado a la UBA", destacó en el programa Sin Verso, de Ciudadano News, Danya Tavela, diputada nacional por Buenos Aires de la UCR.

Y agregó: "El proyecto que estamos discutiendo en Diputados va en ese sentido y también agrega la necesaria discusión sobre criterios en la asignación de ese presupuesto y la actualización de las diferentes partidas que si bien no son parte de los gastos de funcionamiento, también tienen que ser discutidos".

A su vez, explicó que la sesión que se pidió para el 3 de julio tiene que ver con dos cuestiones, la primera, porque no hay un solo dictamen, sino cuatro: "Nos tenemos que poner de acuerdo para poder tener dictamen de mayoría o un dictamen que contenga la mayoría de los votos, que no se trabe la discusión y volvamos todo a foja cero y termine o volviendo a la Comisión de Educación o no pudiendo discutirse por el resto del año".

Por otro lado, explicó que hay que ver "si hay cumplimiento por parte del gobierno del compromiso asumido tanto con el resto de las universidades como también con la UBA porque hasta acá lo que hay es una resolución firmada y se necesita que efectivamente haya cumplimiento de esa resolución".

En esa línea comentó que "Entre el 20 y 25 de junio la Secretaría de Políticas Universitarias debería emitir la resolución con la actualización de los gastos. Hay que esperar que eso ocurra, ya que Capital Humano no está pasando por su mejor momento a nivel gestión".

Con respecto a la restitución del FONID, consideró que hay cuestiones a analizar: "El argumento de no hay plata y el déficit cero, yo estoy de acuerdo con Milei de que tenemos que ir hacia ahí. Argentina necesita equilibrio fiscal y no se puede ir recurriendo a la emisión de la deuda permanentemente para cubrir ese déficit".

Y así ejemplificó: "Con el FONID, si bien no hay una sospecha de corrupción, hay una diferencia entre los distintos gobernadores y ministros de Educación, entre ellos el de Mendoza, que plantea mantengamos los fondos, pero revisemos los criterios de asignación y las posibilidades que tenemos los ministros de Educación provinciales de con esos fondos llevar adelante otro tipo de políticas que impacten en los salarios docentes, pero que valoren otras cuestiones".