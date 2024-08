"Escuché más demagogia que preocupación seria en el debate por jubilaciones"

Este jueves, el Senado debatió la reforma previsional y, con acuerdo mayoritario de la oposición, reflejado en más de los dos tercios, logró una recomposición en los ingresos de los jubilados, respetando el texto aprobado por los diputados.

Acerca de la discusión que se dio en la Cámara alta, el abogado previsional Adrián Tróccoli destacó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio: "Escuché más cinismo que cuestiones técnicas, más demagogia que preocupación seria y mucha falta de técnica legislativa. Además, los senadores de la oposición, principalmente de Unión por la Patria, se olvidaron que durante el gobierno de Alberto Fernández se perdió casi 40% del poder adquisitivo y dicen que el problema estuvo en las AFJP. ¡Una barbaridad importante! Entonces, se olvidan que fue, si se quiere, el peor de todos, porque todos metieron la mano en esto y ha sido un problema de muchos años".

Abogado previsional Adrián Tróccoli. (Foto: web)

"El proyecto dice tres cosas: la primera, cambiar el bono que hoy está en 70 mil pesos y el Gobierno estaría a punto de anunciar que va a aumentar para septiembre a valores notablemente más altos; hablan de 100 mil pesos pero a confirmar, que no sea una cuestión de voluntad del Poder Ejecutivo, sino que sea por ley. El número que toman es el valor de la canasta básica total del INDEC, cuyo último valor es de julio, y estamos hablando de un aumento para agosto de 12 mil pesos en el haber jubilatorio, y no sería mucho, porque el bono pasa de 70 a 82 mil pesos", agregó el entrevistado.

"Otro punto es que todos los senadores dijeron que están cambiando la ley, pero en realidad es hacer lo que ya está en el DNU, que es dar todos los meses aumentos por el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Entonces, que salga una ley para ratificar el decreto del Poder Ejecutivo no tiene mucho sentido, pero ellos ponen como un gran logro del Congreso ratificar lo que ya se está haciendo desde hace seis meses", opinó Troccoli.

"Lo que proponen ya está hecho"

Después consideró que "es importante que ahora sí se pusieron de acuerdo después de cinco años que están discutiendo si se usa la inflación o no, que la inflación es la medida de la movilidad, y en eso están todos de acuerdo".

"El otro punto que está en ciernes de ser vetado es la posibilidad de que una vez por año se corrija el haber jubilatorio en función de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). No me gusta decir que es un índice salarial porque no lo es, porque si bien tiene una base salarial, es remuneración imponible del trabajador estable. Significa que, por ejemplo, la dieta de los senadores no entra, porque se excede del tope imponible porque ganan más de 3 millones y pico de pesos, que es lo máximo que se aporta al sistema jubilatorio. Entonces el RIPTE descarta los salarios más altos, no los toma a efectos de calcular esta remuneración imponible promedio del trabajador estable, y tampoco toma los conceptos no remunerativos", explicó el entrevistado.

Más adelante, opinó que, "respecto del discurso, es fuerte que estén diciendo los senadores que esto es para recuperar y mantener el valor de las jubilaciones. Mantenerlo ya está, porque es lo que se hizo con el DNU 274 de marzo que se aplicó en abril, porque el Poder Legislativo tardó muchísimo en actuar, estamos ya casi en septiembre y todavía no tenemos una ley que modifique esto".

"Ahora, otro punto importante es que están hablando de recuperar las cosas al valor de enero. Esto significa que, como con el DNU dieron solamente un 12,5% de aumento extraordinario para recuperar, los legisladores dicen que en enero hubo un aumento de la inflación de 20,6% y que la diferencia hay que dársela a los jubilados. Y esta es una de las cosas en las que el Gobierno y el Poder Legislativo están de acuerdo: que el mes que viene o el otro los jubilados cobren un 7,2% de aumento", consideró finalmente Tróccoli.