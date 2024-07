Dudas sobre si vale la pena esperar mucho del Consejo de Mayo

A partir de la publicación en el Boletín Oficial cobra realidad la existencia del Consejo de Mayo, la cantidad de área del cual dependerá.

También se determina los sectores que estarán representados dentro de cada uno de los cuales deberá establecerse cómo se designan o eligen los representantes.

Círculo Político (Lunes a viernes por FM 91.7 y por Ciudadano News Radio) buscó indagar sobre el tema con Juan Venturino, analista político, quien respondió expresando: "Pareciera como un montón de buenas voluntades, una especie de declaración, donde uno dice a mí me gusta mucho el mar y habla del horizonte y que nadie puede oponerse a ello pero lo cierto en que la Argentina tiene temas muy urgentes y esos temas son solo de índole financiero".

"Las cuestiones de variable económica, del macro, sino en lo concreto, en lo que debería haberse hecho ayer, el salario de los docentes, el salario mínimo vital y móvil, la degradación total y absoluta de la enorme mayoría de los argentinos tiene que ver con el poder adquisitivo, fenómenos nunca vistos que son asalariados donde trabajan dos en una familia, dos tienen un trabajo formal, trabajo en blanco donde aun así son pobres".

El empleo público para empardar con la inflación debería recibir mañana un aumento del 80%, simplemente por marcar un punto".

Guillermo Francos, capacidad negociadora

"Mientras tanto, hablamos de libertad y se está interviniendo los mercados y hay una enorme preocupación no solo por lo que ya pasó, pensando en el presente inmediato sino por el futuro inmediato donde hay una enorme preocupación.

-¿El Consejo de Mayo ya nace medio como un aborto?

-Sí, lo siento así porque además la agenda programática que planea y plantea obvia algunos temas que serán muy importante, para esta estrategia gubernamental pero que en lo concreto en el mañana inmediato no aborda ningún tema de los que preocupan mucho, es como pensémoslo en un paciente que está enfermo y descompensado y en el medio de la atención se lo induce, se lo duerme por el dolor, se le aporta sangre y vemos que le falta un diente, suspendemos todo lo que estamos haciendo, y es un paciente que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y dejamos todo eso para llevarlo al odontólogo, es de una gravedad inusitada y no se sabe si esto es adrede, si es estupidez o mala leche.

"Ahora, hablar del futuro de la Argentina cuando tenemos cuestiones urgentes que no han sido abordadas, me cuesta, trato de hacer un análisis lo más objetivo posible que no tenga que ver tanto con mi postura ideológica o mi voluntad, sino con intentar pensar sin ninguna apreciación personal y me cuesta entender, me encantaría que me contaran algún un punto del pacto de mayo que nos empiece a resolver la vida desde mañana mismo".

"Hay agendas de lo urgente y agendas de lo importante, si estás bien y perdiste una pieza dentaria es muy importante que te la coloques porque ayuda no solo a lo estético, sino a la digestión, evita una serie de cuestiones que están en la boca ahora, que la importancia sea algo secundario por una cuestión estética, peor aún, ponerse bótox en una arruga.

"Esto habría que pensarlo con una Argentina de pie y medianamente organizada. Si la Argentina estuviera medianamente ordenada y tuviéramos los números medianamente de un país normal, podemos pensar y debatir si ésta es la Argentina del futuro, de los próximos 25 años hora, con la Argentina de lo urgente de ayer, ponernos que pensar en esto preocupa y mucho", detalló.

-¿Qué rol están jugando sectores fuertes que están convocando como el resto de los partidos políticos?

-De alguna manera viene una agenda más que del consenso, de la prepotencia, porque recordemos que además este consenso o especie de reunión que se tenía que dar se retrasó tres veces, no se retrasó por falta de voluntad del oficialismo, se retrasó porque le dijeron que no muchas veces, y para llegar a este si hubo mucho apriete, básicamente lo que se les decía era qué quieres, sino te sacamos, hasta que lograron que efectivamente una buena parte de los gobernadores vaya, en ese entramado hubo concesiones pero casi nadie llega ahí feliz y contento, se los fue apretando separadamente, incluso algunos no han firmado y han dicho por qué no iban a firmar y que nunca iban a ir.

"Entonces, también hay que decir esto, hay una oposición que está más preocupada en la ubicación de su ropa interior, pareciera que esto es un conflicto de conchero del teatro de revista, no se sabe si está más preocupado por esa ropa interior pequeñas que usan las mujeres jóvenes que porque efectivamente lo que está sucediendo, porque si se está pesando la Argentina del futuro, la Argentina cómo, con quiénes, pensando en el progreso generalizado, se está pensando realmente en eso o no, yo tengo mi propia opinión sobre el RIGI, insisto en este punto".

" Vamos a pensar que esta agenda está bárbara pero es la agenda de los próximos 20 años y ¿la agenda de mañana en Argentina?, ¿la de pasado mañana?, mientras tanto se está prendiendo fuego todo."

Sindicalistas

-¿Será que esa agenda de trabajo va paralela a cualquier medida que vaya tomando el gobierno para solucionar problemas?

-Pareciera que esto en términos de resolver urgencias como la degradación que está viviendo el 95% de la ciudadanía porque hay un grupo muy reducido que la están pasando bárbaro, porque es un modelo que tiende a la acumulación pero en lo concreto no veo nada, no encuentro una medida más que una expresión de deseo, no encuentro una medida concreta para resolver nada, de hecho, el salario mínimo vital y móvil nunca se vio tan degradado, en estos pocos meses ha retrocedido 24%, simplemente como ejemplo, para lo que es la canasta básica no alcanza ni al día 8.

-Vemos en el gobierno una concentración absoluta en muy pocas manos, un avance sobre el poder notorio de Karina Milei y Caputo, el gobierno está configurando un núcleo duro que arrasa con propios y ajenos mientras el gestito para afuera es armo una mesa de consenso

-Claro, es eso, de hecho, asume más poder una secretaria de presidencia, firma el pacto, ¿en calidad de qué?, políticamente me lo pregunto, independientemente así lo quiera jugar Milei.

"Además hay otro tema, este señor hay que peguntarle porque está gobernando la Argentina pero estuvo más tiempo afuera que adentro de la Argentina, es preocupante, si está igual es un inútil para nada, pero igual que esté, el salario mínimo vital y móvil como evolucionó en este punto que está hoy 234.315 pesos, ya tiene una caída interanual de casi un 29% entonces, ¿entendemos casi un 30% de lo que eso significa?, hablamos del salario mínimo.