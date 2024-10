Danya Tavela: "Acompañamos el reclamo genuino de estudiantes, docentes y no docentes"

Los bloques de la oposición en el Congreso ya trabajan en alcanzar la mayoría necesaria para rechazar el posible veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario en la previa de la Marcha Federal Universitaria que se realizará hoy en todo el país.

Además, este martes, en conferencia de prensa, diputados de la denominada oposición dialoguista, manifestaron la "profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino" y llamaron "a todos los ciudadanos del país a acompañar la manifestación".

Danya Tavela, diputada nacional por Buenos Aires por la UCR y quien encabezó la conferencia de prensa, habló con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y manifestó su postura: "La conferencia de prensa de ayer tenía que ver con anunciar que muchos de nosotros íbamos a participar y acompañar el reclamo genuino de estudiantes, docentes y no docentes y además anunciar también que ese sector de diputados dialoguistas vamos a insistir con la ley y votar en contra del veto si es que el presidente lo publica".

Para la diputada, las declaraciones del Gobierno son solo desafortunadas para generar confrontación: "Cuando uno es el gobierno, tiene que convocar a la unidad y al diálogo que justamente es lo que no pasa, tirando datos falsos como los 600 mil estudiantes fantasmas, diciendo que las universidades no tienen auditorías cuando no es cierto, hablando de los salarios que supuestamente son mayores de lo que se dicen entonces, ninguna de esas cuestiones existe".

Además, opinó que "a la educación la han dejado de priorizar ellos en acuerdo con (Sergio) Massa reponiendo el presupuesto 2023 y no generando las partidas nuevas. La quieren hacer pasar por una marcha política, pero acá hay una realidad, en el primer semestre las universidades no tenían los fondos para pagar la luz, en el segundo semestre los docentes y no docentes no tienen el aumento salarial ni siquiera que se dio al resto de los empleados del estado, a la casta que venían a combatir le dieron aumentos por encima de los aumentos que se le dieron a los universitarios".

—El oficialismo dice que las universidades no están rindiendo los fondos transferidos y la ley tiene un artículo sobre las auditorias, si Milei la veta es como que hay incongruencias en el discurso.

—Por supuesto, y además votaron en contra de los criterios específicos para la asignación de presupuesto, votaron junto con el kirchnerismo que no haya criterios para la distribución del presupuesto, hay muchas inconsistencias y hay mucho desconocimiento con el tema de las auditorias y las rendiciones.

"Me llama mucho la atención que el Gobierno publicó hace cuatro o cinco días un índice de transparencia en el cual muchas universidades estaban en los primeros 30 puestos de cumplimiento por encima de muchos ministerios y áreas de gobierno, por ejemplo, por encima de la Secretaría General de la Presidencia entonces, me llaman la atención esas incoherencias porque para mí es básicamente desinformación", opinó.

—¿Es desinformación o ganas que no haya educación pública?

—En el caso de los funcionarios que hablan por el gobierno tanto el secretario de Educación como el subsecretario, incluso la ministra, ahí lo que hay es más que nada desinformación, porque el subsecretario es profesor, doctor, trabaja en varias universidades, no lo veo siendo parte de quienes no quieren que haya educación pública.

"Creo que el presidente lo manifestó en la campaña y está cumpliendo su promesa de que el estado solo atendiese defensa y seguridad y todo lo demás se resolviese por vía del mercado y esto es coherente con su idea inicial", dijo.

—Con la teoría también de mantener las cuentas públicas en orden.

—Sí, eso es un buen argumento que plantea, pero las cuentas en orden las podés mantener si por ejemplo también le cobras Bienes Personales, en vez de reducir la tasa como lo hiciste, se la cobras a los que más tienen.

"Hay forma de contener el equilibrio fiscal, muchas de las cosas que está haciendo el presidente incluso las comparto respecto del ordenamiento del estado, pero no comparto que en esa puja distributiva del superávit fiscal que está habiendo se beneficie quienes más tienen, pasaste en Bienes Personales una tasa del 2,25% al 0,5% para los patrimonios más altos, esas cosas tienen un impacto", aseveró.

—¿Cómo viene el poroteo en cuanto a tratar el veto si lo confirma el presidente?

—Mucho mejor de lo esperado, tenía una mirada de duda y entre ayer a la tarde y hoy a la mañana hemos recibido comunicaciones de diputados de distintos sectores que nos hace pensar que estamos mucho mejor de lo que estábamos.