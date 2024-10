Buscan convertir en ley el proyecto sobre Boleta Única de Papel para las legislativas de 2025

El debate para aprobar el proyecto de ley de la Boleta Única de Papel, que comenzó este martes a las 11:50, es parte de una serie de medidas que buscan cambiar una histórica forma de presentar candidatos para las elecciones legislativas. Entre idas y venidas, entre aprobaciones y rechazos, cada legislador expone su posición en una jornada que, se presume, será extensa.

Juan Brügge es diputado nacional por Córdoba, por Encuentro Federal, y tuvo la oportunidad de explicar su postura a este respecto en Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7). En el comienzo de la charla, el legislador explicó que "esto no es un proyecto del gobierno actual, sino un proceso que ha llevado Diputados. Las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe lo vienen sosteniendo desde hace años, por lo que ahora queremos volcar a nivel nacional toda la experiencia del derecho público provincial".

Juan Brügge, diputado nacional por Córdoba

"Esta boleta única es muy similar a la de Mendoza. Si bien en Diputados se había aprobado el modelo cordobés, en el Senado se inclinaron por el modelo mendocino, que en lo único que se diferencia es en cómo están ubicadas las candidaturas: en el modelo cordobés están en forma horizontal, mientras que en el mendocino aparecen en vertical. En resumen, adoptar la boleta única significa que todas las ofertas están presentes en esa boleta, y lo único que tiene que hacer el ciudadano es marcar con una cruz el casillero del candidato que desea", detalló Brügge.

Cuando el ciudadano recibe la boleta única, hay un casillero que incluye la "lista completa", y significa que al marcarlo se elige a diputados, senadores nacionales, Parlasur y, en el caso de presidenciales, al presidente y al resto de los candidatos. "Esta última parte salió de Diputados y se asemeja al modelo cordobés, pero el Senado lo prohíbe. Así y todo, desde mi partido entendemos que esta modalidad sí debería estar, y vamos a privilegiar la posibilidad de que se apruebe tal y como viene del Senado", comenta el legislador.

"La confección de la boleta única es un ahorro económico, pero también una protección del medio ambiente" (Juan Brügge)

Hay que recordar que el sistema tradicional ya cumplió más de un siglo: es de 1912. Brügge entiende que esta nueva modalidad es necesaria, más que nada para las elecciones presidenciales. "En el nuevo sistema va a quedar claro que el ciudadano tendrá que marcar todos los casilleros de las opciones, porque si no lo hace, se va a considerar como voto en blanco. Con la opción de lista completa se evitaba que algunos tramos quedaran en blanco, pero hay que avanzar, para que el año que viene podamos tenerlo a nivel nacional", se esperanza el legislador.

Ahorro y claridad

No quedan dudas de que con la nueva modalidad se ahorraría mucho dinero: la cantidad de boletas a imprimir cada vez que llega una fecha de elecciones es enorme. "Es un ahorro económico, pero también una protección del medio ambiente. A nivel nacional tenemos las PASO y las elecciones generales, donde hay una impresión de boletas y uso de papel importantes, que afecta seriamente al sistema de sustentabilidad ambiental. Con eso contribuiríamos más que con el ahorro económico, porque las boletas tendrán que ser impresas en color, con fotos de los candidatos, lo cual también tiene su costo paralelo" -detalla Brügge-.

"Creo que este sistema es superador, más que nada con una ley que ya tiene más de un siglo de existencia" (Juan Brügge)

"Pero todo esto es incomparable con otros beneficios", explica el legislador cordobés, "como los de dejar atrás mañas electorales. Un ejemplo es cuando uno entraba al cuarto oscuro y no encontraba la boleta que quería, porque había sido sustraída. O cuando partidos chicos presentaban varias listas para hacerse de fondos que venían para la impresión de la boleta. Eso generó acciones judiciales para determinar qué pasó con los fondos, y con el hecho de incorporar boletas truchas".

"Se terminaría así el clientelismo, el voto en cadena, y cuestiones que el folclore electoral argentino ya nos tiene acostumbrados" (Juan Brügge)

"Tanto Unión por la Patria como el kirchnerismo están en contra de estos cambios. No quieren saber nada, han planteado una serie de cuestiones vinculadas con procesos electorales complejos. En Córdoba hemos tenido elecciones con municipios y comunas en forma simultánea y no hubo inconvenientes, considerando que allí tenemos 427 municipios y comunas, y no tuvimos ningún inconveniente", finaliza el entrevistado.