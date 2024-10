Carlos Zapata: "Las jubilaciones de privilegio son injustas y deben eliminarse"

El Gobierno nacional mantuvo este lunes su habitual reunión con los diputados aliados. Durante el cónclave se dialogó sobre el avance de la iniciativa para privatizar Aerolíneas Argentinas, la revisión final de la Boleta Única y un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio.

Carlos Zapata, diputado nacional por Salta por La Libertad Avanza, participó del encuentro y durante una entrevista con el programa Sin Verso, de Ciudadano News, dio más detalles de lo sucedido en la reunión.

"Se conversó sobre el proyecto que presentó el diputado (Eduardo) Falcone en cuanto a la posibilidad de eliminar estos regímenes especiales y traerlos todos hacia el régimen general, cuestión que fue muy bien receptada por el representante del Ejecutivo presente y nos comprometimos a abordar el tema", especificó.

Según el diputado, se espera que en las próximas reuniones se irán estudiando más de 200 regímenes especiales para ver cuáles resultan justos, equipararlos al régimen general y cuáles por sus características ameritan que se mantengan en régimen diferencial.

—¿Qué pasa con los ex presidentes de la Nación?

—Es una pensión no contributiva que por el solo hecho de haber alcanzado la primera magistratura la ley establece el pago de una asignación de por vida a partir del momento que deja de serlo, no importa que tenga 25, 30 años, cero años de aporte, es una prensión no contributiva en reconocimiento a quien ocupó la primera magistratura.

"Quienes la justifican dicen que la persona que fue presidente seguramente fue accionada, tocando intereses sensibles que le van a significar un gran obstáculo para poder reinsertarse laboralmente y otros como Javier Milei dicen no, yo no quiero tener un régimen especial, tengo que ser tratado como cualquier mortal porque soy un empleado público a plazo fijo, que es el plazo que tiene contrato y después como todos los argentinos tengo que ir a tomar del agua que yo mismo largué", comentó Zapata.

Y agregó: "Desde La Libertad Avanza sostenemos que el régimen de retiro de pensión no contributiva para titulares del Poder Ejecutivo no debiera existir, tenemos algunos ejemplos desgraciados con Cristina (Kirchner), condenada en primera instancia, y cobrando la pensión de marido (Néstor Kirchner, también presidente), o (Amado) Boudou otro condenado cobrando eso, (Adolfo) Rodríguez Saa por unos cuantos días terminó cobrando de por vida, hay cuestiones que presentadas a la sociedad parecen muy injustas".

—Tomando esos ejemplos, ¿con este proyecto que presentan es posible que la dejen de cobrar, o hay algún tipo de principio de irretroactividad que no lo permite?

—Claro, siempre el derecho tiene sus formas de interpretar y evaluar las situaciones preexistentes ante las nuevas normas, rige la irretroactividad del derecho salvo que el derecho penal cuando es beneficioso para el reo y en este caso podríamos hablar de la teoría de los derechos adquiridos porque podría ser un obstáculo para aplicar, una cuestión que se tiene que evaluar.

—¿Cuánto cobran hoy, los que reciben los regímenes especiales?

—En materia de los jueces, un juez de Corte debe estar bastante por arriba de los 10 millones, un juez de cámara 8 millones, en Salta un juez de cámara debe andar por los 5 o 7 millones y la ex presidenta por dos veces que cobra 14 millones por cada bono de beneficio que recibe.

"Entonces, tenemos que analizar, ya que choca en la situación que vive la ciudadanía, choca también a vincular el monto con las personas, con la actuación y la evaluación que hizo la justicia por su conducta, pero para avanzar tendríamos que ver la forma de discutir judicialmente si realmente se llega a considerar que es derecho adquirido la indignidad de esta persona para percibir el salario, ya que está recibiendo condena por delitos cometidos en ejercicio de la función", concluyó.

Del encuentro participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, acompañado de sus compañeras de bloque Silvia Lospennato y Silvana Giudici, y por su par del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago con su compañero de espacio Eduardo Falcone. Por el lado de La Libertad Avanza, estuvieron su líder en el recinto, Gabriel Bornoroni, y Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Nadia Marquez.

Por parte del Gobierno, en tanto, estuvieron los vicejefes de Gabinete Ejecutivo, José "Cochi" Rolandi, y del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión, si es aprobada por el Congreso, afectará solamente a los funcionarios que siguen en actividad, ya que, dado el principio de irretroactividad, no se podrá quitar el beneficio a aquellos que ya lo estén cobrando, aunque uno de los artículos plantea que el Poder Ejecutivo los invite "a renunciar a los privilegios".