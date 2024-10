"No voy a blanquear a un pederasta", apuntó el realizador de Cómo cazar a un monstruo

A días de cumplir un mes de su estreno en la pantalla de Prime Video, el documental Cómo cazar un monstruo dentro del género "true crime" (crimen real) sigue dando de que hablar y se ubica en los primeros lugares de lo más visto de la plataforma. Su realizador, Carles Tamayo (29), compartió un momento con sus seguidores de X (Twitter) y explicó la causa que motivo el proyecto audiovisual.

La sinopsis oficial del documental trata de que "el youtuber y cineasta Carles Tamayo recibe la petición de Lluís Gros, un viejo conocido condenado a 24 años de prisión por abusos a menores, de que investigue su caso. Desconcertado por la impunidad del delincuente que sigue libre, Tamayo acepta, tras meses de convivencia y una minuciosa investigación, descubre otros muchos delitos de Lluís que llevan a Carles a luchar para que se haga justicia".

Por fin puedo hablaros de la serie documental que he estado produciendo durante los últimos 3 años y que podréis ver el 6 de septiembre en Prime Video.



Como muchos sabéis, en diciembre del 2021 me llamó Lluís Gros, un viejo conocido de mi infancia en El Masnou. Lluís, quien... pic.twitter.com/YbsA6IOF4V — Carles Tamayo (@TamayoStuff) July 9, 2024

El documental se estrenó el 6 de septiembre, posee tres capítulos y cada uno de ellos duran 55 minutos aproximadamente. Ha sido criticada por los espectadores debido a que argumentan que el proyecto revictimiza a las personas que padecieron las atrocidades del pederasta Lluís Gros.

6 de septiembre llegó a Prime Video. La miniserie documental posee tres episodios.

Por tal motivo, Carles Tamayo habló sobre el tema en redes sociales y compartió su punto de vista luego del estreno del documental. "En estas últimas semanas, he recibido muchos mensajes de personas que han pasado por lo mismo o parecidas que en el documental. Se visualizan siendo Axel cuando se enfrenta a su abusador o con Ángel cuando habla de la culpa y me he dado cuenta de que este es el motivo real de nuestro trabajo", sostuvo.

Ya hace 3 semanas del estreno de #CómoCazarAUnMonstruo. pic.twitter.com/Pv4m9ywXqV — Carles Tamayo (@TamayoStuff) September 28, 2024

Al mismo tiempo, agregó: "Si el documental ayuda, aunque sea a una persona, a sentirse comprendida, a liberarse de una carga o enfrentase a sus propios monstruos, entonces todo ha tenido sentido. Perdonar si me he puesto sentimentalista, pero al final va a resultar que sí tengo sentimientos".

Así fue el día del estreno de #CómoCazarAUnMonstruo el 4 de septiembre... A día 30 sigue en el TOP más visto de @primevideoes 🥹🫶🏽 ¡muchas gracias a tod@s! pic.twitter.com/UXGmYq8k9L — Carles Tamayo (@TamayoStuff) September 30, 2024

En el día del estreno, el realizador tuvo una presentación ante el público y tuvo un ida y vuelta con los espectadores. Sus respuestas fueron tajantes y dejó clarísimo cuál fue el objetivo de su documental. "Yo no voy a blanquear a un pederasta y es el punto de partida del documental. Queremos que esto salga para que le vean la cara B de Lluís, la cual todos desconocíamos y es lo que los afectados quiere que la gente vea", expuso.

Críticas

El trabajo puede ser analizado desde diferentes aristas y perspectivas porque realiza una tarea complicada contar una historia a partir del género "true crime". La página Filmaffinity destacó tres opiniones y resaltan el gran trabajo de Tamayo.

"Un trabajo de investigación muy complicado que basa su interés en las preguntas que el director se hace para retratar a un pederasta convicto, aunque a veces se pasa de querer espectacularizar la historia.", Jose A. Cano en el sitio Cine con Ñ.

"Una magistral lección de periodismo.", Ada Nuño argumentó en El Confidencial. Finalmente, Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas destacó: "A medio camino entre la miniserie documental y el videoblog (...). Tiene más valor como denuncia que como documental."