Cáncer de mama: cómo identificarlo y la experiencia de Soledad Fandiño

Con un comunicado emotivo, la modelo Soledad Fandiño (42) conmovió a sus seguidores al revelar públicamente su lucha contra el cáncer de mama. Según Fandiño, la intuición femenina le permitió descubrir un bulto en su pecho. "Mi cuerpo me estaba hablando", afirmó.

"El cáncer de mama no es una sentencia de muerte, es una enfermedad que se puede tratar y superar. Lo importante es detectarlo a tiempo y comenzar el tratamiento lo antes posible", aseguró la modelo.

6 pasos para realizar el autoexamen

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte.

"Las células cancerosas comienzan a desarrollarse dentro de los conductos galactóforos o de los lobulillos que producen leche del seno. El cáncer en estadio 0 (in situ) no es potencialmente letal y se puede detectar en fases tempranas. Las células cancerosas se pueden propagar al tejido mamario cercano (invasión), y esto produce nódulos o engrosamiento", indica.

La mayoría de las personas no experimentarán ningún síntoma cuando la enfermedad está en fase temprana. Por lo que es importante, la detección precoz del cáncer de mama. Puede presentarse distintas combinaciones de síntomas, especialmente cuando está en una fase más avanzada.

Síntomas del cáncer de mama:

Nódulo o engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor;

Cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno;

Aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otros cambios en la piel;

Cambio en el aspecto del pezón o la piel circundante (aréola);

Secreción de líquido anómalo o sanguinolento por el pezón.

Se recomienda buscar atención médica en caso de presentar un nódulo anómalo en el seno, incluso si no es doloroso. La mayoría de los nódulos en los senos no son cancerosos y es probable que el tratamiento sea eficaz si los nódulos son pequeños y no se han propagado a los ganglios linfáticos cercanos.

El 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concientizar a la sociedad.

Puede propagarse al no ser tratado

El cáncer de mama puede propagarse a otras partes del organismo y desencadenar otros síntomas. El lugar más habitual donde se puede detectar la propagación es en los ganglios linfáticos de la axila. Pero es posible tener ganglios linfáticos cancerosos que no puedan detectarse.

Con el paso del tiempo, las células cancerosas pueden propagarse a otras partes del cuerpo, por ejemplo los pulmones, el hígado, el cerebro y los huesos. Una vez que alcanzan esas zonas, pueden aparecer nuevos síntomas relacionados con el cáncer y se destacan dolor óseo o cefaleas.

Factores de riesgo

El 99% de los casos de cáncer de mama afectan a mujeres, y entre el 0,5% y el 1% afectan a varones. El tratamiento en los varones cumple los mismos principios que los que se aplican a las mujeres.

Los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama: envejecimiento, obesidad, consumo de alcohol, los antecedentes familiares, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo (como la edad de inicio de los periodos menstruales y la edad en el primer embarazo), consumo de tabaco y tratamiento hormonal posterior a la menopausia.

Citando los datos de OMS, la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción del género mujer y la edad de más de 40 años. La falta de antecedentes familiares no significa que una mujer esté menos expuesta a padecer la patología.

Tratamiento

El tratamiento depende del subtipo de cáncer y del grado de propagación desde el seno hacia los ganglios linfáticos (estadios II o III) u otras partes del cuerpo (estadio IV). A fin de reducir las posibilidades de que el cáncer regrese (recidiva), los especialistas combinan tratamientos que pueden incluir: