En medio de la tormenta, Pampita habló sobre de romper el silencio y dar una entrevista

En el ámbito de las celebridades, pocas separaciones han captado tanto interés como la reciente ruptura entre la supermodelo Pampita, cuyo nombre real es Carolina Ardohain (46), y Roberto García Moritán (49). Tras cinco años de matrimonio y la llegada de su hija Ana, la noticia de su separación ha causado un revuelo mediático, acentuado por los rumores de infidelidades que involucran al político y empresario.

En medio de este escándalo, todos se preguntan quién será el afortunado periodista que logre la primicia de la primera entrevista con Pampita, quien hasta ahora ha mantenido un perfil bajo sobre este tema tan sensible.

Los últimos días han estado repletos de especulaciones, y uno de los nombres que más resonó fue el de Susana Giménez (80). Se había mencionado que Pampita podría romper el silencio en el programa de la diva de los teléfonos, una oportunidad que muchos consideraban ideal para que la modelo compartiera su versión de los hechos.

Caja de preguntas de Instagram realizada por Ángel de Brito

Sin embargo, la expectativa se tornó en desmentido cuando Pampita utilizó sus redes sociales para dejar claro que no existía ninguna negociación con Giménez.

En una interacción reciente en redes, Ángel de Brito (48), conocido periodista del espectáculo, hizo eco de esta incertidumbre. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, recibió un mensaje que indagaba sobre a quién le daría la exclusiva Pampita. La respuesta de de Brito fue contundente: "No quiere hablar. Está en la etapa del enojo".

Pampita no solo ha expresado su negativa a participar en algún programa, sino que ha sido clara en su postura sobre el proceso de separación. En sus historias de Instagram, afirmó: "No hablé con ningún productor de ningún programa" y dejó claro que no asistirá a ninguna entrevista, desmintiendo los rumores que apuntaban a su participación a cambio de algo

Respuesta de Pampita a través de sus Redes Sociales

En medio de esta tormenta emocional, la modelo compartió un mensaje motivacional que resonó con sus seguidores. En un breve video, se la ve luciendo un conjunto rojo mientras invita a sus seguidores a tomarse su tiempo en la vida y a no apresurarse. "La vida lleva un curso y tiene que aprender a ser paciente", expresó.

La decisión de Pampita de no ofrecer entrevistas de inmediato indica una etapa de reflexión y sanación. Al mantenerse alejada del foco mediático, la modelo busca recuperar su equilibrio emocional y proteger su bienestar, así como el de su hija Ana.