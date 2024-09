Netflix anticipó de quién se tratará la tercera temporada de 'Monstruo'

Si sos fan del true crime y/o de Ryan Murphy, tenemos buenas noticias: Netflix no solo ha renovado Monstruos por una tercera temporada, sino que el cocreador de la serie ya ha elegido a su próximo criminal. Murphy anunció la noticia en un acto promocional de la segunda temporada. No es ninguna sorpresa que Netflix esté preparado para estrenar otra temporada.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez ha renovado el interés por otro famoso caso criminal, donde se narran los eventos sucedidos en 1989, cuando Lyle y Erik mataron a sus padres, y que posteriormente dio lugar a dos juicios, una cadena perpetua y una enorme controversia. La primera temporada de Monstruos se centró en otro famoso asesino: Jeffrey Dahmer.

El Carnicero de Plainfield

La tercera temporada contará la historia del asesino en serie Ed Gein. Al igual que Dahmer, Gein es de Wisconsin, pero en lugar de comerse a la gente, prefirió convertir sus huesos en baratijas. Sí, en serio. Gein se hizo famoso en los años cincuenta cuando la policía se enteró de que había exhumado cadáveres de los cementerios locales y -no sé de qué otra forma escribirlo- había convertido su piel y sus huesos en objetos de uso doméstico. Por si esto no fuera suficientemente espeluznante, se dice que Gein eligió las tumbas de mujeres que se parecían a su madre, Augusta. Tras ser capturado, confesó haber matado a dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden, y fue declarado legalmente demente.

Inspiración para el cine

Según Variety, los peculiares crímenes de Gein inspiraron a asesinos en serie de ficción como Norman Bates (Psicosis) y Buffalo Bill (El silencio de los corderos). A menudo se hace referencia a Gein como el Carnicero de Plainfield, y ahora Murphy contará su historia. Charlie Hunnam, al que quizá conozcas por Sons of anarchy y Shantaram, interpretará a Gein en la tercera temporada. Los demás miembros del reparto no se han dado a conocer, pero a Murphy le encanta contratar talentos de renombre para su antología de monstruos. Evan Peters y Niecey Nash protagonizaron la primera temporada, y Chloë Sevigny y Javier Bardem la segunda. No sé si Netflix acepta sugerencias, pero me encantaría ver a Kathy Bates interpretando a la madre de Gein.

Expectativas y estreno

Tendremos que esperar para verlo. Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de Monstruos, pero te avisaremos cuando tengamos más información. Mientras tanto, los fans del true crime y de las producciones de Ryan Murphy pueden estar seguros de que la próxima entrega será tan escalofriante y fascinante como las anteriores. La elección de Ed Gein como el nuevo monstruo promete una temporada llena de horror y psicología retorcida, explorando los oscuros recovecos de la mente humana.

La tercera temporada de Monstruos de Netflix se centrará en la perturbadora historia de Ed Gein, el Carnicero de Plainfield. Con Charlie Hunnam en el papel principal y la dirección de Ryan Murphy, esta nueva entrega promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Mantente atento para más actualizaciones sobre el estreno y el reparto de esta esperada temporada.