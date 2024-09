Fabián Pico y la banda de sonido de la vida de Diego Maradona

Al Diego lo nombran en las calles, en los murales, en un potrero en donde un pibe se hace futbolista.

Es el D10s en la Patria de los que no se resignan, de los que espalda contra espalda resignifican aquello de ser artífices de su propio destino y de ninguna manera un subproducto de la ambición de alguien.

Al Diego lo citan los escritores, lo han hecho personaje de cuentos, en obras de teatro, lo han hecho película. Y ha sido voz y canción.

Y qué habrá sido sino la sinfonía en movimiento en un teatro azteca, en el que fue dejando rivales hasta concluir su obra maestra con la más maravillosa de las músicas que pudimos escuchar: el gol ante los ingleses.

Aquel que originó el barrilete cósmico de nuestras vidas, el que quizás nos encontró en un cuartel mientras estábamos de guardia en la colimba. O en el living de casa con nuestros viejos a la edad que hoy tenemos y con nuestros hermanos y sobris embanderados de celeste y blanco. En el 'oh juremos con gloria...'

Porque el Diego era y es un hecho artístico. Y por eso le han escrito los poetas y lo han retratado los artistas y le han hecho canciones.

Muchísimo de ello es lo que viene a contarnos en su flamante obra, Fabián Pico.

El escritor Fabián Pico presentará "La Música de D10s" en la Feria del Libro de Mendoza

Fabián que además de escritor es periodista, estará en Mendoza el 6 de octubre para presentar "Música de D10s", su flamante libro.

Desde Buenos Aires, vía WhatsApp conversó con nosotros para contarnos de este trabajo que tiene al enorme Diego Armando como protagonista. Un placer para quienes amamos la música y a Maradona.

- Un día en canal 9 me mandan a hacer un informe sobre Diego, sobre algo puntual no recuerdo si un cumple o el aniversario de alguna gesta deportiva- narra- Al escribir el informe que era musicalizado me topé con un montón de canciones que no sabían ni que existían y cuando digo esto, es porque es porque siempre fui muy maradoniano. Amo a Maradona y además siempre escribí sobre música en mi ejercicio del periodismo. Eso hizo que descubriera que había mucho material y dije "Che acá hay algo que estoy viendo que es una cosa más".

-Y ahí se te ocurrió la idea de un libro ¿Cuándo fue eso?

-En el 2000, más o menos. A mí me gusta repetir una frase: "Los sueños no se abandonan". Yo tenía el sueño y la idea de no abandonarlo. Que fui alimentando de a poco, haciendo una investigación pausada. Al no tener una editorial, no tenés un plazo de entrega, aunque estaba latente la idea. Empecé a tirar de esa piola y me encontré con que había cientos de canciones vinculadas con Diego. Empecé como a armar en mi cabeza un análisis sociológico y de pensar por qué 200 músicos artistas tuvieron la necesidad de escribir sobre una sola persona. La conclusión a la que llegué es que Diego además de ser un jugador de fútbol terminó siendo una especie de revolucionario o de referente cultural para toda una sociedad.

-Su carisma lo hacía diferente.

-Sí y además todo lo que proponía lo hacía un referente cultural para toda una sociedad, siempre atrás de causas justas. Empezó a alinear a muchos artistas que también están emparentados con esas cuestiones sociales, culturales y políticas a raíz de lo que Diego proponía.

-En el prólogo haces mención a que Maradona es un ídolo disfuncional y de los que nunca ganan...

-Sí, porque Diego salió de Fiorito, un lugar muy humilde, muy pobre y era uno de los que nunca gana nada, en el sentido de la vida. De los que no tienen laburo, nunca tienen un mango o nunca les pasa algo bueno. Entonces cuando a uno de los nuestros le pasa algo bueno, queda la sensación de que se puede. Si uno de los nuestros lo logró, capaz que nosotros también lo podemos lograr.

- ¿Y cuándo fue que decidiste que había llegado el momento de editarlo?

-La muerte de Diego para mí fue como un límite. Porque no creo que se hagan canciones sobre él en un futuro y porque él lamentablemente ya no hará más cosas. Bueno 'hasta aquí llegué' me dije y todo esto que tengo lo quiero transformar en algo. Mi idea era hacer una serie, un documental, pero yo soy periodista de gráfica y entrar en el mundo audiovisual es como un mundo que a mí me resultó ajeno. Si bien hasta contacté con una editorial de cine independiente, me encontré con muchas trabas y que todo era muy lento. Busqué una editorial para que esto sea un libro y después con el libro en la mano sentarme con alguna productora para que pueda ser documental, es como estar parado desde otro lugar. Por suerte la del ateneo (la editora de la Música de D10s) es una de las 3 o 4 más fuertes, sobre todo porque tiene 60 sucursales en todo el país, entonces su llegada colabora mucho con la posibilidad de venta.

La portada del libro de Fabián Pico

-La particularidad es que el libro trae la playlist, como una banda de sonido del Diego, que hace la lectura real.

- Sí, es algo muy importante porque es un libro de música para leer. Un libro blanco, como le digo yo porque está lleno de anécdotas. Vos lo leés y te vas a reír, emocionar y recordar. Pero hablamos de canciones y las tenés que escuchar. Yo pensé capaz que alguien está leyendo y no la recuerda o conoce, entonces escaneás un código QR y vas a parar a una Playlist de Spotify. La lista la organicé cómo está en el libro, es decir por orden de aparición.

-Es curiosa la diversidad de artistas de estilos disímiles que le han dedicado canciones a Maradona. Mencionás a Julio Lacarra y Peteco Carabajal que por allí no son muy conocidos por las nuevas generaciones.

-Sí es un libro para toda la familia; los más grandes van a recordar un montón de cosas y lo más chicos pueden acercarse a artistas que no conocen. El primeroque le hace una canción a Maradona es un italiano que se llama Mimmo Politano.

El segundo es Peteco Carabajal que es el primero en dedicársela en nuestro país. La escribió mientras estaba jugando Argentina contra Inglaterra en el 86'. Él es estaba viendo ese partido y ahí le surgió hacer esa canción. Lo que tiene de lindo es que ni siquiera lo nombra, pero es para él.

-En tu intro decís que quizás alguien puede sorprenderte con alguna canción que no has descubierto.

-Sí existe esa posibilidad que por ahí viene un primo y te dice: 'Che te falta tan canción'. No soy perfecto y se me pudo haber pasado alguna, pero también es cierto que no entraron todas las canciones que yo tenía, por una cuestión de espacio y es un libro de 400 páginas.

Podría hacer otro libro con lo que quedó afuera, pero aclaro que lo fuerte, los 'pesos pesados' están en este libro. Fue deliberado porque no sabemos si va a haber un segundo tomo. Posiblemente no lo haya, así que se dijo 'vamos a poner toda la carne en el asador ahora'. Hay suficiente material para un segundo libro, pero ya te va a costar mucho reconocer a los artistas. Sería muy para los fanáticos de Maradona. Yo sí fuese el editor diría 'no pibe ya está' (risas)

- ¿Tuviste la posibilidad de entrevistar a Diego?

-No, no. Me hubiese encantado porque lo amo, es como de mi familia. Lo he defendido en asados a los sillazos (risas) pero no tuve la suerte de conocerlo. Lo más cercano, fue a través de un amigo que es abogado y que lo defendió en esa causa de los perdigones contra los periodistas y fotógrafos en la quinta de Moreno.

Cuando el proyecto estaba en pañales, yo le conté a mi amigo y me dijo que fuéramos a verlo a Diego para mostrarle el material. Pero yo no tenía nada aun, solo la idea en la cabeza. Me daba vergüenza y le dije que esperáramos a desarrollarlo y después sí iríamos. Qué me iba a imaginar que el Gordo se iba a ir. Así que me quedé sin esa posibilidad.

- ¿De todas las canciones cuál es la que decís : 'Este es el himno de mi corazón sobre Diego'?

-Yo me hice como una suerte de ranking con 10 canciones que son de mi gusto personal y otras no tanto, pero las tengo que incluir porque sé que son muy conocidas. La de Rodrigo tiene que estar sí o sí porque me parece que es la canción definitiva; habla perfectamente de él y es una canción bien arriba.

En lo personal a mí me gusta la "La vida Tómbola" de Manu Chao. Es un temón. Pero la que más me gusta de todas es "Para verte gambetear", hermoso tema de "La guardia hereje" una agrupación de La Plata.

Su autor el Gordo Alorsa, era un taxista que falleció muy joven.

Incluso la que le hizo Dalma Maradona que habla de la intimidad padre e hija es muy bonita y una canción para emocionarse.

Por suerte hay para todos los gustos, como una italiana que a Diego le encantaba mucho cantar llamada "Perder el amor" que es de Massimo Ranieri. Lo escuchás a Diego cantando en italiano y te recontra emocionás, casi tanto como la canción original cantada por el compositor.

-En el libro mencionás a una canción que está identificada con el título del 86' la de Valeria Lynch "Me das cada día más", que no habla sobre él, pero tiene un vínculo a través de la película "Héroes".

-Claro, porque el libro tiene como cuatro cuatro columnas vertebrales; las canciones cuyas letras hablan de Diego. Una segunda categoría cuyas canciones no hablan de Maradona, pero lo mencionan en alguna parte de la letra. Hay una tercera categoría que está Maradona cantando y hay una cuarta que tiene que ver con Maradona, su vínculo con la música e interacciones y anecdótas con artistas. Específicamente lo de Valeria Lynch tiene que ver con que Diego le gustaba mucho Valeria.

Él se entera que la BBC de Londres estaba haciendo el documental del mundial y sugirió que incluyeran la canción que canta Valeria y es de Paz Martínez. Rick Wakeman el tecladista de Yes, que era el encargado de la banda de sonido de "Héroes" se sorprende con la sugerencia de Maradona porque no la conocía al artista. Pero terminan aceptando el pedido de Diego y ahí va a parar al documental. Fue un éxito y está identificada a Diego por estar en la película, pero además porque la mayoría de los clips son con sus imágenes.

- ¿Qué otra canción también te sorprendió?

- Quizás la de Charly García "Maradona blues" que curiosamente no está en ningún disco suyo sino está en un disco de Claudio Gabís (el ex guitarrista de Manal) que vive hace muchos años en España. En el 94', Gabis lo invita a Charly a grabar un tema en un disco que estaba por editar, Charly viaja a España y en el Taxi a través de la radio se entera todo lo que pasó con el dóping durante el Mundial. Al llegar al estudio, el clima era de infinita tristeza. En ese clima, zapan y Charly escribe ese tema, que no es casual que sea la tristeza de un blues por lo que trabscurría en Usa 94'.

-Es increíble descubrir cuánto vínculo hay entre la música con Diego...

- Sí, son diez capítulos el 10 jugando con el numero de la camiseta, ya cada capítulo es un género musical. Es tan abarcativo el vínculo de Diego con la música que alcanza como mínimo para diez géneros musicales. Pero si a eso le sumamos que dentro cada género tenéss media docena de artistas que en su gran mayoría son reconocidos en la Argentina e incluso a nivel mundial, impacta mucho más.

-¿Vas a estar pronto en Mendoza?

-Sí, a través de una periodista que me hizo la conexión, la gente de la Feria del libro tuvo la gentileza de incluirme en una presentación por fuera del programa, porque ya tenían cerrado el programa. Voy a estar el 6 de domingo a las 20. 30 en la sala Vilma Rúpolo. Pero llegaré a Mendoza dos días antes de la presentación.