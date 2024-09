"El acto de Parque Lezama tuvo contundencia y claridad, pero también mucha violencia"

El lugar físico fue exactamente el mismo en el que Javier Milei fue principal orador el 7 de septiembre de 2021, cuando la fuerza libertaria cerraba la campaña rumbo a las elecciones legislativas, acto que a fin de cuentas lo consagró a él y a Victoria Villarruel como diputados nacionales. Se trata del Parque Lezama, donde el presidente de la Nación brindó un discurso este sábado 28, desde las 7 de la tarde.

Pero tratándose de un acto de tal importancia, bien vale analizar algunos puntos, sobre todo a la hora de detallar el fondo y la forma de la comunicación de La Libertad Avanza. Para esto, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Nayet Kademián, politóloga. Ya desde el comienzo, la entrevistada puso el foco en algo esencial: "Vi un acto muy kirchnerista en cuanto a la forma, no al contenido. Me refiero a que comenzaron a aparecer elementos que antes no estaban: banderas, cánticos, el formato de los discursos, y una permanente oposición entre 'nosotros' y 'ellos'", expresó.

"Hay elementos que son propios de los liderazgos populistas, y esto explica por qué muchos piensan en el parecido con La Cámpora. Esto de generar una oposición estuvo muy presente. A él lo noté muy enojado, más que nada con relación al tema de los periodistas. Es algo que tal vez antes era novedoso, pero en este momento empieza a generar más ruido en la gente. En cuanto a su contenido, es un discurso orientado a fortalecer al núcleo duro, apuntado a quienes estaban en ese acto, principalmente", detalló Kademián.

No obstante, la politóloga marca algunas diferencias entre La Cámpora, agrupación creada por Máximo Kirchner, y los seguidores de La Libertad Avanza que estuvieron presentes en Parque Lezama. "La Cámpora se crea hacia el final del mandato de Néstor Kirchner, y acá llevamos apenas diez meses de gobierno. Noto cierta ideologización, una especie de "pasarse de rosca", que agota a la gente y puede traerle consecuencias a Javier Milei. No es un hecho aislado: se vienen dando este tipo de repeticiones en el gobierno nacional a lo largo del tiempo, pero las cosas han cambiado", advierte.

Y esos cambios se notan en cierto ánimo que tiene la gente. Al decir de Kademián, "la situación económica no es la misma, porque hoy tenemos una pobreza del 52,9%,y porque el Gobierno no es el único en manejar la agenda. Es verdad que Javier Milei tiene centralidad de figura política, pero ya no es más el único que fija de qué temas hay que hablar. Los medios ya no juegan de la misma manera en la que jugaban hace unos meses, y el contexto es otro. Ahí está el riesgo de pasarse de rosca: es demasiado pronto para semejante nivel de ideologización".

El pronóstico para el año que viene

Nayet Kademián recuerda que Karina Milei es la gran armadora del Gobierno, y da cuenta de que "acá van por todo. En su momento había actores de la política que subestimaron a Milei, porque no pensaban que pudiera ganar la elección. "Lo que veíamos en sondeos era cierta posibilidad, y es así como ganó y sorprendió a todo el arco político", comenta. El asunto es tratar de vislumbrar qué pasará el año que viene: "Hay espacios políticos en las provincias, pero habrá que ver si esto se replica a nivel nacional. Milei perdía en las provincias, pero ganó en lo nacional, y habrá que ver si esto se replica o no", advierte.

Y el concepto de que "van por todo" es respaldado por la palabra de la entrevistada. "A diferencia de otros espacios políticos, ellos no tienen nada que perder, porque las bancas del Congreso que se van a renovar no son de La Libertad Avanza. Y por otro lado, se dieron cuenta de que serán ellos mismos, solos. Yo veo este último acto como algo que marca una imposibilidad de una alianza. La Libertad Avanza deberá ir con otro candidato a nivel local de otro espacio político, para traccionar más votos", comentó.