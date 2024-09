Orlando Ferreres sobre la crisis de inversión: "Sin estabilidad institucional, no hay crecimiento"

Un estudio de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, reveló que los niveles de inversión real de agosto en la Argentina cayeron fuertemente. La baja marcó un descenso del 25,8% interanual, acumulando una contracción de 21,5% para los 8 meses del año.

El economista Orlando Ferreres, en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano News, dio más detalles del estudio: "No es que se dio solamente en agosto, se viene dando desde todo este año y no hay un incentivo importante para invertir porque falta credibilidad en la continuidad del Gobierno, la salida del cepo, varios instrumentos institucionales que no están claros para un inversor".

En ese sentido agregó que es necesaria la mirada del sector gobierno para poder ver de qué manera se pueden impulsar las inversiones: "el consumo está cayendo por la caída del salario y la jubilación y también la inversión está cayendo por falta de movimiento de crecimiento a largo plazo de las inversiones, solamente crecen las exportaciones, pero eso no es suficiente para arreglar el problema de la Argentina que tiene un 53% de pobreza", comentó.

—Si comparamos los números de agosto 2022 con agosto 2023, ¿también esos números marcaban caída en la inversión?

—Allí todavía no porque el tipo de cambio era favorable a los productos importados y entonces usó mucho eso para producir las inversiones que eran necesarias. La cotización, las máquinas y los equipos estaban en movimiento y eso hacía que el crecimiento de la inversión fuera interesante, pero después eso decayó y ahora estamos con este 25% de caída, un número muy grande.

—Si el consumo baja, baja la producción porque si no se da un sobre stock, por lo cual no hace falta comprar nuevas máquinas, ¿es así?

—Tal cual, eso es lo que está ocurriendo en la práctica, de hecho, calculamos para el año que viene un aumento del PBI de 4% cuando el Gobierno dice 5%, podría ser, lo que no parece muy bueno es el pronóstico de inflación que a ellos les da 18% y a nosotros 32%, casi el doble, suponemos que se va a unificar el mercado cambiario en algún momento hacia fin de año, principio del año que viene, cosa que el Gobierno no sabemos si lo está pronosticando o no.

—¿Para las inversiones sería importante que el Gobierno mostrara una señal como la salida del cepo?

—Sí, creo que es fundamental darle claridad a las inversiones y es prioridad para el Gobierno que haya inversiones para disminuir el desempleo y la pobreza. Ahora que está subiendo un poquito el salario real, que en julio estamos teniendo una necesidad de que los salarios se aproximen a la inflación para provocar la expansión, porque no solamente con sacar una ley ya tendríamos la inversión, hay que hacer algo más que eso que es presentarla, explicarla, traducirla y ver qué resultados tendría al cabo de un tiempo.

Orlando Ferreres.

—Para las inversiones es importante que se levante el cepo, ¿Qué pasaría con el Banco Central?

—Ahora se produjo un aumento de los depósitos en los bancos que fue importantísimo y esa plata se deposita en el Banco Central todos los días o sea, el Banco Central si bien no es el propio Banco Central, dispone de más dólares para hacer frente a una eventual corrida, pero que no creo que haya personalmente una corrida, lo que puede haber es el aumento del tipo de cambio hasta los niveles de $1.300 por dólar o algo así que después eso acarrea un poco de inflación y, por lo tanto, hay que seguir esa corriente, pero tampoco mucho, de manera tal que uno va terminando el 2025 con una inflación del 32%.

—¿Podrá penetrar la brecha del 4% el Gobierno de acá a fin de año?

—Sí, creo que sí, inclusive este mes que estamos terminando va a dar alrededor del 3% o algo así, o sea, ya se mostraría una baja en este mes. Posiblemente en octubre haya aumento de tarifas, pero otras tarifas como la nafta se bajan de manera que ahí no sabemos cómo dará el resultado, pero sería alrededor del 3%, o sea, estamos teniendo tendencia del 3% para el resto del año, pero es muy lejos el 1,1% como anticipaba el Gobierno cuando hicieron la cuenta del presupuesto que fue en junio.

—¿Los inversores dudan del poder de gobernabilidad del Gobierno o únicamente ven números?

—No, ven números, pero quieren ver los números a través del tiempo o sea, quieren que pase más tiempo hasta que se consolide institucionalmente el Gobierno y no haya ningún problema político ni de otra clase en la economía argentina, quieren una estabilidad de las instituciones para que haya la inversión a largo plazo, eso es lo que más preocupa a los inversores.