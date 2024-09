La UBA advirtió que más del 60% de sus trabajadores son pobres

::2 DE OCTUBRE ¡SUMATE A LA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA!::

Docentes, no docentes, estudiantes, autoridades y el pueblo en su conjunto le decimos NO al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

¡sin presupuesto y salario dignos, no hay Universidad Pública! pic.twitter.com/d02dghPwl3