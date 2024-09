Milei en Parque Lezama: "La pobreza empezó a caer en la Argentina"

El líder libertario Javier Milei ofreció este sábado un mensaje de esperanza a sus seguidores y a los argentinos al asegurar en Parque Lezama que el futuro traerá consigo éxitos electorales y un cambio duradero en el país, al poner en marcha la campaña rumbo a las futuras elecciones, en especial la de medio término del año próximo.

"En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral, vamos a triunfar los justos y van a hundirse los populistas", expresó con ardor frente a miles de militantes libertarios que lo aplaudieron durante todo el acto.

En el inicio de su discurso de la presentación a nivel nacional de La Libertada Avanza, el presidente recordó los desafíos que enfrentó al presentar su movimiento libertario, en un ambiente lleno de escepticismo y resistencia por parte de la política tradicional.

Foto: web

En ese sentido, expresó que "la casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas. Sin embargo, a pesar de las adversidades, lograron presentar su alianza y organizar un acto en 36 horas, superando la falta de permisos y el bloqueo de los canales convencionales".

Javier Milei ha llenado con miles de personas el Parque Lezama que está REPLETO de gente. 🇦🇷 El fenómeno barrial Javier Milei llena eventos a pesar de que no está en campaña electoral. IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/ZqixR5FYx1 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 28, 2024

"Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda", aseguró el líder libertario. Pero señaló: "Ustedes le dieron vida a este movimiento" recordando que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos.

Más adelante, recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones, y en ese sentido expresó: "Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos".

Sin embargo, Milei dejó en claro que su éxito en la Capital Federal, con un 17% de los votos, demostró lo contrario. "A pesar de las operaciones, las mentiras, las calumnias y las injurias, nos mantuvimos de pie", sentenció, afirmando que su movimiento se había convertido en "una verdadera promesa para los argentinos".

Loas para Bullrich y Petri

Por otra parte, recordó que el camino no ha sido sencillo y reconoció: "Todo no iba a ser un camino de rosas. Uno no va a disfrutar una victoria si antes no conoce lo que es el sabor de una derrota".

En su alocución, el presidente agradeció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al titular de Defensa, Luis Petri, a quienes les conoció su tarea. "Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa", expresó sobre ambos funcionarios.

Foto: web

Después, apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que "dejaron de medir la pobreza"

"A los kukas nunca les importó la verdad. Siempre les importó el relato, por eso dijeron que la pobreza era estigmatizante y dejaron de medirla. Y después vienen a hablar de pobreza, manga de delincuentes", expresó el mandatario nacional.

El presidente reivindicó también los votos conseguidos durante las elecciones del año pasado y aseguró que al proyecto político que encabeza lo "bancan 14 millones y medio de argentinos".

El Presidente junto a Karina. (Foto: web)

Después, cuestionó al gobierno del presidente Alberto Fernández y aseguró que dejó "plantada una crisis con una inflación del 17.000%, que iba camino a dejar 95% de pobres. Teníamos todos los ingredientes para la peor crisis de la historia".

"En el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%, por lo tanto, la pobreza empezó a caer en la Argentina", aseguró Milei.

Además, afirmó el gobierno de la exmandataria Cristina Kirchner "dilapidó" el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES y la acusó de "estafar" a los jubilados. "Cuando miran la jubilación, aquellos que hicieron los aportes, sepan que su jubilación debería ser el doble si no hubiera sido por la estafa que aplicó Cristina Fernández de Kirchner", expresó.

"Van contra todos nosotros"

Antes de la aparición del mandatario en el escenario, en el mismo lugar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, manifestó a la concurrencia: "No nos podemos relajar, tenemos que trabajar y hacer el doble esfuerzo que ellos, tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país".

La hermana del Presidente arengó a los seguidores libertarios expresando que "esta pelea no es solo de Javier, es una pelea que todos los argentinos tenemos que dar. No van contra Javier, van contra todos nosotros. Él está dando la pelea de su vida y pone el cuerpo para sacar el país adelante".

Y agregó: "Como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no lo necesita".

Con información de Noticias Argentinas