¿Recibes spam comerciales en tu celular? Aquí está la solución para evitarlos

Un estudio internacional reveló días atrás que los mensajes y llamadas no deseadas -como los denominados spam comerciales-, engañosas -o que causan alguna molestia entre los usuarios de Latinoamérica- han modificado la manera como las personas reaccionan ante este verdadero ciberacoso.

Según las cifras que dio a conocer la encuestadora Sherlock Communications, que abordó a 3.444 personas en esta región, una gran cantidad de llamadas molestas han provocado que ya más del 50% de los habitantes en la región no contesten a números desconocidos.

Algo preocupante es que, según Sherlock, el hecho de que las personas tengan más desconfianza ha causado que un 24% haya perdido llamadas importantes y un 27% dejara de leer mensajes de texto.

La situación se caracteriza por la insistencia en llamadas de empresas telemarketineras con la intención de vender productos, afiliar a tarjetas o dar préstamos, así como llamadas silenciosas, en las que cuando se contesta no hay nadie del otro lado.

El problema tiene solución

Sin embargo, hay estrategias efectivas para reducir significativamente las llamadas spam. Por ejemplo, en muchos países existen registros nacionales de no llamadas donde se puede inscribir el número para evitar llamadas comerciales no solicitadas.

Además, la mayoría de los teléfonos inteligentes permiten bloquear números específicos que se identifiquen como spam. Para eso existen aplicaciones como Truecaller, Nomorobo o Hiya, que identifican y bloquean llamadas spam.

Imagen: web

Otra alternativa para no caer en la trampa es, antes de responder, verificar la identidad de quien llama, y si no se reconoce el número, es mejor no contestar. Responder a llamadas spam puede confirmar que tu número es activo, aumentando las llamadas futuras.

Otro punto importante es mantener actualizado el software del teléfono, ya que los updates suelen incluir mejoras en la seguridad y el bloqueo de spam, en tanto que activar la función de "No molestar" durante horas específicas, puede reducir llamadas no deseadas.

Combate con medios legales

Pero en la actualidad, investigaciones en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático prometen soluciones más efectivas para detectar y bloquear llamadas spam.

Evitar las llamadas spam requiere una combinación de estrategias tecnológicas, de comportamiento y legales, y al implementar estas medidas, se puede reducir las llamadas no deseadas significativamente y proteger tu privacidad.

En Argentina hay varias leyes y regulaciones que buscan prevenir el spam comercial. Una de ellas es el artículo 131 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años para quienes, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacten a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.

Además, el Código Civil y Comercial Nacional, en su artículo 1.710, establece el deber de prevención del daño, que incluye evitar causar un daño no justificado y adoptar medidas razonables para evitar que se produzca.

En cuanto a la protección de datos personales, la Ley 25.326 establece que los datos personales deben ser recopilados y procesados de manera lícita, leal y transparente, y que los titulares de los datos tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos.

Es importante mencionar que, aunque no hay una ley específica que se enfoque exclusivamente en el spam comercial, estas regulaciones pueden ser aplicadas en casos de que involucren la recopilación y uso no autorizado de datos personales.

Si hay dudas sobre los derechos que cada usuario tiene sobre el spam comercial, se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/direccion-nacional-ciberseguridad/cert-ar/publicaciones/spam