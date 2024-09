Privatización de Aerolíneas Argentinas: un debate que divide al Congreso

El Gobierno ha firmado un decreto solicitando la privatización de Aerolíneas Argentinas, una medida que ha generado un intenso debate en el Congreso. Mientras el Poder Ejecutivo busca avanzar con la venta de la empresa pública, la decisión final recae en los legisladores, quienes deberán autorizar o rechazar la operación.

La presión de Milei y la resistencia en el Congreso

A pesar de la presión ejercida por el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados ha expresado sus reparos con respecto a la privatización. En el Senado, la mayoría se muestra en contra de la medida, lo que complica aún más el panorama para el Gobierno.

Testimonios y opiniones encontradas

Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes (La Libertad Avanza), en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News expresó su postura: "Me pongo del lado de los argentinos que hoy se están dando cuenta que Aerolíneas fue primero un proceso de estatización que generó serios problemas a la economía y al presupuesto argentino y después fue de alguna manera el lugar donde se han amotinado algunos sectores políticos que hicieron de la aerolínea una empresa privada con participación estatal termina siendo un aguantadero político, La Cámpora, y quiénes llevaron adelante el proceso de estatización y quiénes hoy se encuentran sentados en algunos de los lugares de gobierno como lo son quienes estuvieron al frente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, senador, la parte financiera la manejaba el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y quien hoy forma parte del Senado de la Nación Wado de Pedro también formaba parte de Aerolíneas Argentinas".

Diputado nacional de LLA Lisandro Almirón.

Almirón también destacó la importancia de entender que Aerolíneas no sólo involucra a azafatas y pilotos, sino que también incluye otras áreas cruciales como la gestión de pasajes, la carga y el tráfico comercial. "Esto ha llevado a que un grupo determinado de dirigentes políticos hayan llevado a la quiebra y a una acumulación de 8 mil millones de dólares que se perdieron entre el proceso de estatización y el actual año, sin contar los acumulados que no dejan de ser todos déficit porque utilizan la empresa para triangular, para residuos parasitarios estatal con fines políticos, porque se utiliza para generar un sistema de privilegios donde ganan unos pocos y pierden la gran mayoría entonces, Aerolíneas Argentinas terminó siendo una aguantadero de la política", añadió.

El rol del Poder Ejecutivo

"Existe la división de poderes y por eso está el Poder Ejecutivo realizando todas las medidas tendientes a mejorar, no solamente la situación por la que atraviesan los pasajeros, todo lo que implica el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y también hay un equipo de gente trabajando sobre la regulación en algunos casos y desregulación sobre otras sobre cómo hacemos más eficientes las prestaciones al servicio de pasajero y transporte aéreo en general", concluyó Almirón.

Confianza en el nuevo enfoque del Estado

Almirón expresó su confianza en el nuevo enfoque del Estado que se implementará a partir del 10 de diciembre: "Confío plenamente en quienes han puesto adelante y llevan adelante la construcción de esta nueva manera de ver el Estado que tenemos los argentinos a partir del 10 de diciembre, algunos entienden que los tiempos han cambiado, otros quieren volver a ese tiempo de atrás donde todo era del estado para caer en unas pocas manos que tenían ese privilegio de estar muy cercanas a la cocina de turno que era el Kirchnerismo y, en ese sentido, la Argentina que teníamos se terminó y hay resistencias por mantener el statu quo que los benefició tanto tiempo entonces, naturalmente cuando se aplican políticas de cambio, es decir, estamos dispuestos a dar ese salto de calidad para que la empresa mejore, porque además detrás de Aerolíneas Argentinas hay claramente maniobras que podrían ser fraudulentas desde todo punto de vista, desde el proceso de estatización hasta una privatización que termina prácticamente en una empresa quebrada y lo han hecho con YPF, que hablan de los índices de pobreza y se olvidan que llevaron al estado a perder un juicio de 16 mil millones de dólares que los tenemos que pagar todos los argentinos".

Comparaciones y críticas a la vieja política

Almirón también comparó la situación con otros casos de estatización y criticó la vieja política: "16 mil millones de dólares equivalen a lo que en su momento cuando el país se le empezó a ir de las manos a Mauricio Macri, fue el primer crédito que se le pidió al FMI, o sea, los argentinos estamos endeudados 16 mil millones de dólares por estatizar mal una empresa por querer hacer un nicho de poder como lo hicieron con Aerolíneas Argentinas y no queremos que sea el nicho de poder de nadie, queremos que el mercado se regule conforme a los servicios como lo hacen en todo el mundo, Estados Unidos, Chile, Paraguay, por qué nosotros tenemos que sostener un aguantadero de personas que terminan utilizando la aerolínea, las empresas del estado para ocupar sillones de privilegio y mantener un montón de gente que espera dos años para volver a medirse en elecciones para mantener hoy el país como está".

En cuanto a la vieja política, Almirón fue contundente: "Seguramente, no tuve oportunidad de hablar con el senador Abdala, conozco el caso de sobrevuelo, sería bueno darle la oportunidad de su derecho de defensa, no voy a opinar de algo que desconozco, pero creo que en todo caso si la pregunta es si vamos a avalar la vieja política la respuesta es que no, hay que mirar hacia delante y bajo ningún punto de vista podemos permitir que el Kirchnerismo vuelva a imponer el modus operandi que le hizo tanto daño a los argentinos".

El senador Bartolomé Abdala fue duramente criticado por haber confirmado que tenía 15 asesores.

Un futuro sin vieja política

Almirón aseguró que en Diputados no se encontrarán casos similares: "No vas a encontrar a ninguno". Y elogió la postura de Berti: "Es muy bueno lo de Berti, porque él tiene una visión muy particular del Estado, lo respeto y valoro mucho su opinión, una persona que nunca se cierra al debate y da su punto de vista y opinión y vive como habla, él piensa de esa manera y lo ejecuta de esa manera".

La importancia de los asesores en el Congreso

Almirón también habló sobre su equipo de asesores: "Sí, tengo asesores, entiendo que muchos son de planta permanente que son empleados y tengo una muy buena opinión, porque y gratamente me sorprendí y lo que uno aprende, porque es una ciudad, es tan importante, tan interesante ver las posibilidades que te da como legislador de comprender, conocer, tenés no sólo el desarrollo tecnológico que es la modernización de la manera que se presentan los proyectos, sino también la posibilidad inmensa que tenés de conectarte con áreas que nunca pensaste, estoy en varias comisiones, como de energía, transporte, el grupo parlamentario que tiene relaciones con otros países, y necesitás un equipo de gente y es importante y estoy orgulloso de la gente que me acompaña.

El rol de Karina Milei en La Libertad Avanza

Sobre Karina Milei, Almirón comentó: "Karina es la presidenta actual del partido La Libertad Avanza, ha dado muchas señales para un cambio de paradigma en la política, para quienes venimos de años tratando de encontrar ese espacio que no existía. Tenías el justicialismo y el radicalismo en un sistema de bipartidismo, donde si los dos no hacían alianza con quienes gobernaban, se hacía difícil pensar en llevar el país adelante y la aparición de La Libertad Avanza es mucho más que un partido político. La construcción de un espacio liberal que tiende a nuclear un gran número significativo, no solamente de simpatizantes, sino también de ciudadanos que comulgan con un estado diferente y ahí aparece Karina, con su idea de diferenciar al candidato.