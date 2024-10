Vicepresidente del CIN: "Van a vaciar la universidad y después se va a destruir el sistema"

El Consejo Interuniversitario Nacional, junto a otras entidades gremiales y sociales convocó a nueva Marcha Federal Universitaria, que se realizará mañana en diversas ciudades del país, y la solicitud principal es que el Presidente no vete la ley de financiamiento, cosa que prometió hacer y precisamente luego de la movilización, que se espera que tenga un fuerte mensaje, tan o más potente que la realizada en abril de este año.

Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News Radio), y expresó: "El CIN junto con los seis sindicatos docentes universitarios y la Federación de no docentes y la FUA, convocando a esta marcha federal, que se hará en cada localidad y en la centralidad de Buenos Aires en el Congreso, porque uno de los ejes es que parte de la solución la haría la ley que está aprobada en Diputados y Senadores y que con bombos y platillos están anunciando que el mismo día de la marcha van a vetarla".

Al consultársele sobre cuán lejos están los presupuestos pretendidos y los ofrecidos, el entrevistado aclaró que "Al no tener presupuesto 2024, hay cinco ejes en que hacemos hincapié: los gastos de funcionamiento, el tema salarial docentes y no docentes, el tema de ciencia y técnica, becas estudiantiles y la paralización de las obras universitarias".

Oscar Alpa

Luego de aquella primera marcha, el Gobierno liberó fondos, que el Vicepresidente del CIN explicó: "Después de la marcha (de abril), hubo una única vez que nos reunimos con la ministra, después no tuvimos otra reunión, y así surgió primero para la UBA y después para el resto de las universidades ese 270%. Decíamos que estábamos desactualizados en marzo; se empezó a dar a partir de junio y julio, en cuotas hasta diciembre, o sea, tarde, porque no es lo mismo 270% en enero que en octubre, y segundo, por la inflación que va llevando este año está desactualizado".

El gobierno le achaca a universidades los números sobre cantidad de alumnos, diciendo que están inflados, o no depurado, y ante ello Alpa manifestó: "Es una mentira total, que siempre surge como surgió antes de la marcha, para desprestigiar a la universidad.

Los números que está hablando son inclusive los mismos que emite el secretario de Educación, o sea, el secretario está diciendo que los números que emite él no corresponden. Segundo, no es cierto porque además dice que se inflan un 38%, está diciendo la UBA tiene de lo que dice el 38% menos. A nadie se le ocurriría plantear esto y todos los años se presenta información estadística donde, inclusive, se plantea cuántos egresan; todos los años las universidades tienen un sistema que vuelca al exministerio, a la subsecretaría ahora, toda la información de cuántos estudiantes, con número de documento, qué está cursando en cada uno de los años, con lo cual se puede hacer el seguimiento. Es realmente de alguien que no conoce el sistema".

Sobre lo contemplado en el Presupuesto 2025, indicó: "Tenemos el presupuesto 2025, y es la resolución de agosto, septiembre de este año multiplicada por trece, porque son los doce meses más el aguinaldo. Son los sueldos de ahora sin la inflación prevista del 18%, y sin ningún tipo de actualización del 50% y los gastos de funcionamiento a los valores de marzo de este año. multiplicado por la cantidad de meses. Por eso hay tanta diferencia con lo que el CIN ha planteado como el presupuesto deseable, que no es otra cosa que aplicar la ley de financiamiento aprobada al presupuesto actual".

Conadu es el principal gremio de los docentes universitarios

Consultado sobre cómo toman desde el CIN que les digan que esto que hacen es político, el rector destacó: "Hay que recuperar la palabra política más allá de los partidos; la política se hace inclusive cuando uno dice que es apolítico, porque es una forma de hacer política, de criticar y no hacer nada. Entonces la política es si tenemos universidad pública en Argentina, o después de 100 años la borramos y generamos otra cosa privada para unos pocos, es una decisión política. Indudablemente acá los partidos mayoritarios, inclusive la sociedad común, con la historia de la Universidad de Córdoba de 400 años, la UBA, la reforma universitaria de hace más de 100 años, el tema del no arancelamiento, ha hecho que la gente lo inserte en la comunidad y lo plantee como un derecho.

Por eso invitamos a la marcha nada más que para mostrar tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo que estamos todos de acuerdo que queremos una economía estable, pero no por eso tenemos que querer borrar las instituciones que funcionan bien y que son orgullo internacional; entonces, no destruyamos lo que está bien".

Finalmente se refirió al tema central, que es el salarial: "Han caído tanto los salarios con respecto a la inflación, 50% o 60% depende de cómo la miramos, pero esto implica que aquellos no docentes categoría 5, 6 y 7 están con sus ingresos por debajo de la línea de pobreza, con lo cual demuestra la situación que se está planteando y que se seguirá profundizando mes a mes, y esto va en contra de la universidad pública.

Nuestros investigadores están viendo la posibilidad de irse del país a investigar a otro país, nuestros docentes que muchos son de dedicación simple por la carga horaria van a decidir no dar en la universidad y hacer otra actividad con lo cual van a vaciar la universidad y después se va a destruir el sistema".