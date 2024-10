La boleta única garantiza elecciones más transparentes y libera al elector de influencias engañosas

Los Argentina podrá ahora elegir presidente, vice, senadores nacionales y diputados nacionales mediante la boleta única de papel con lo cual se da un paso importante en la modernización del sistema electoral. La mayoría de los países sudamericanos utilizan sistemas similares con el cual los partidos más grandes y los más chicos están en igualdad de condiciones.

Con este sistema el Estado provee las papeleteas pero ya no entregará dinero a las agrupaciones para que impriman sus propias boletas y éstas no se usarán como medio de propaganda.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM91.7 y Ciudadano News Radio) consultó a Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Rosario, explicó las ventajas de la boleta única.

Lourdes Lodi

"Como mendocinos, santafesinos y cordobeses, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de boleta única y sabemos que esto no es un solo un cambio en el instrumento de votación sino que es un cambio de paradigma. Es poner el proceso de votación nuevamente en manos de un ciudadano empoderado con una birome que ya no es rehén de las fuerzas mayoritarias", explicó la especialista.

Y continuó: "Tampoco lo es de un sistema de votación que como sabemos habilita muchas trampas y a veces es inequitativo en el sentido que es un sistema de cancha inclinada a favor de las grandes fuerzas, con recursos, con fiscales de los oficialismos y que permite que el ciudadano tenga la libertad de votar autónomamente por cualquier opción electoral incluso haciendo la distinción de poder votar una fuerza para una categoría ejecutiva y otra fuerza para una legislativa".

"Al mismo tiempo votar distinto en el ámbito provincial, que en el local. Ya no queda rehén de esa boleta sábana horizontal donde como no hay troquelado desincentiva el corte de boleta y uno queda generalmente atado a la elección ejecutiva, generando que el ciudadano en vez de votar pensado libremente cada categoría a quién quiere en el congreso, a quién quiere en el gobierno termina a veces por cansancio, por lo largo que se hacen las colas entra al cuarto oscuro y resuelve rápido en vez de resolver a conciencia".

Tratamiento enDiputados

Ya no habrá pymes electorales

Lodi manifestó también: "El proceso democrático de por sí tiene sus costos y está bien que así sea, lo que no es lógico es que haya fuerzas políticas que sean pymes electorales que solamente se presentan para cobrar por la impresión de boletas. Calculen que a nivel nacional el año pasado se gastaron 14 mil millones de pesos, solamente para imprimir boletas pensando que hubo fuerzas políticas, algunas que se presentaron a primarias a las cuales se les dio dinero para imprimir la totalidad del padrón electoral nacional, pensemos en 37 millones de electores, y no obtuvieron ni siquiera 25 mil votos, entonces esas fuerzas políticas no tienen verdadera vocación democrática sino lo que están buscando es quedarse con el dinero de impresión de boletas".

"Por otro lado el hecho que el proceso electoral esté en manos del Estado y no de las distintas fuerzas políticas nivela la cancha, la fuerza vecinal, el partido pequeño, el partido nuevo tiene la garantía de ser opción electoral durante toda la jornada porque figura en la boleta tenga o no tenga fiscales".

Otro aspecto a destacar es la economía de espacio ya que no existe más el cuarto oscuro donde se exponen todas las boletas, ahora se podrá votar en espacios amplios donde la presidencia entregará a cada sufragante un solo pliego, la marcación de las opciones elegidas se podrá marcar detrás de un biombo o cabina individual".

Los diputados aprobaron la ley de acuerdo a las modificaciones realizadas en el Senado donde no eztá el casillero de "lista completa". Este casillero en el sistema mendocino lo tienen, los cordobeses también lo tienen y algunos gobernadores de provincias y legisladores de provincias han solicitado que este casillero se retiró del diseño de la boleta y que el elector directamente vote por cada categoría, dándole como una menor preeminencia al partido político que al elector.

Resultado de la votación

Elecciones primarias

"Para las PASO me parece que va a llevar a la necesidad de modificar por algún sistema híbrido que por mi parte recomendaría el siguiente, que para elección primaria se utilice un sistema como el santafecino donde tenemos una boleta para cada categoría, una boleta de cada color, con una verde votamos gobernador, una amarilla concejales, rojo intendentes, naranja diputados y azul senado. Que ese sistema se utilice para la primaria y para la elección general una boleta como la mendocina", propuso Lourdes Lodi.

"La clave del éxito está en hacer una buena campaña cívica de difusión en la que el periodismo tiene que estar bien capacitado, bien informado y donde es también importante trabajar con el sistema educativo y que en las familias se llegue al momento de la elección con clara información con respecto a qué se vota y cómo se vota".

Acerca de la ventajas de la nueva ley la especialista expresó: "Todavía tenemos mucho camino por andar, después tenemos la incorporación de tecnología no desde el voto electrónico sino desde el proceso que puede ser bioidentificación de los electores, trasmisión de resultados con sistemas de escaneo de telegramas, la fórmula en que se presentan transparentes y auditables en el centro de cómputos los resultados".

"Hay mucho por hacer pero me parece que esto que hoy se logró es un gran paso y un buen punto de partida en el sentido de que el instrumento de votación va a mejorar el sistema democrático y la calidad política también".