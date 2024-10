Un asado para la familia ya cuesta más de 40 mil pesos

"Nos comemos un asadito" es una propuesta irresistible para los argentino, encarnada en la más rancia tradición y también símbolo de identidad nacional, pero con los tiempos que vivimos para poder disfrutar de esta ceremonia típica las familias deben enfrentar un reto económico: es que un asado para una familia tipo puede costar más de 40.000 pesos.

En la sumatoria, la carne es el ingrediente principal, pero no es el único. Se necesitan también leña o carbón para la parrilla, ensaladas, pan, vino y gaseosa, y al hacer las cuentas según los precios estimados, un asado para 4 personas puede costar entonces alrededor de 43.000 pesos.

A saber: Carne sin hueso, como el vacío, 19.000 pesos. En los infaltables chorizos deben calcularse unos 4.500, a los que se suman los 1.500 de la morcilla. Sumando pan a razón de 3.000, carbón o leña a 8.000, las ensaladas estimando unos 4.000, papas y huevos por 3.000 y con el agregado de las bebidas, a saber vino y gaseosas, estimados en unos 10.000 nos encontramos con esa cifra que asusta.

asado

Está claro que los precios pueden variar según la región, y también esencialmente por la calidad de la carne, pero es claro que el asado no es un lujo accesible para todos.

Un informe sobre el particular indica que el 80% de los argentinos recorta en asados, en medio de una crisis económica que no da tregua. La dificultad para llegar a fin de mes, con salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación, ha llevado a este ajuste en los hábitos, golpeando de lleno una tradición que representa mucho más que una comida.

Un estudio de Moiguer Consultora, basado en más de 1.300 encuestas realizadas entre julio y agosto de 2024, reveló el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, y en ella el 52% de los encuestados considera que su capacidad de consumo es peor que hace un año, mientras que el 69% asegura que sus ingresos están muy por debajo del avance inflacionario.

Además, el 52% de las familias admitió estar endeudada, un dato que refleja el aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.