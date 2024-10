¿Por qué el banco te podrá bloquear la cuenta si no cumplís con este requisito?

Sin embargo, en los últimos años los organismos de control han empezado a exigir a las empresas nuevos mecanismos para facilitar estas operaciones.

De acuerdo a la normativa del BCRA un banco puede proceder al cierre de la caja de ahorro del cliente en caso de no haber registrado movimientos o saldo por 730 días corridos.

No obstante, antes de proceder a su cierre, deberá avisarle en un plazo no inferior a 30 días corridos para que optes por mantener o no su caja de ahorro.

Cómo cerrar una cuenta bancaria

Lo primero que hay que tener a mano para avanzar en la operación son las claves necesarias para ingresar a la aplicación del banco con el que uno opera y validar la identidad.

Hay que ir a la opción de "Cuentas" y solicitar "Cierre de cuentas". La solicitud será procesada y en un máximo de 48 a 72 horas hábiles se deberá recibir una respuesta sobre el pedido de cancelar la cuenta bancaria por Internet.

¿En caso de ser despedido o renunciar al trabajo hay que dar de baja la cuenta?

Se puede seguir usando la cuenta como caja de ahora sin ningún inconveniente.