El Banco Central sorprende con la compra de reservas: ¿un respiro temporal?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró septiembre con una nota positiva al adquirir US$ 117 millones en reservas, acumulando un total de US$ 373 millones en el mes. Este logro es significativo, ya que no se lograba una compra de reservas en una jornada de cierre de mes desde abril. En lo que va del año, el BCRA ha sumado US$ 14.874 millones a sus reservas.

Un respiro en medio de la tormenta

El BCRA logró quedarse con el 38,3% de los US$ 306,33 millones operados en la rueda, permitiendo sólo un aumento del 1,8% en el dólar mayorista durante el mes. Sin embargo, no pudo evitar una caída de US$ 1995 millones en sus reservas brutas, que descendieron de US$ 29.116 millones a US$ 27.167 millones. Esta caída se atribuye principalmente a movimientos temporales en la Posición Global Neta en Moneda Extranjera de los bancos.

Desafíos por delante

A pesar de este respiro, el BCRA cerró el trimestre con una tenencia neta US$ 2000 millones por debajo del nivel acordado con el FMI. Esto obligará al Gobierno a solicitar una "dispensa" para cumplir con los compromisos asumidos. Los analistas prevén un bimestre desafiante, especialmente tras los datos del balance cambiario de agosto, que confirmaron que el pago de importaciones comerciales ya había superado el 100% de los montos implicados en las operaciones pactadas.

Opiniones de los expertos

Desde la consultora Outlier, señalaron: "Sin duda nos sorprendió la continuación de la liquidación agropecuaria en esta época del año. Las liquidaciones informadas por CIARA-CEC orillaron los US$ 200 millones el viernes y sumaron US$ 674 millones a lo largo de la semana pasada, lo cual es alto para esta época del año".

El economista Fernando Marull (FyMA) advirtió: "Es algo que volverá a poner presión extra sobre las reservas", refiriéndose al impacto de la baja de 10 puntos en la alícuota del Impuesto PAIS, que comenzará a sentirse a partir de octubre.

Perspectivas futuras

Desde Outlier, apuntaron: "Octubre augura un mes de resultado neutro como mediana, aunque el promedio de la estadística es negativo en casi US$ 600 millones. Pero el resultado histórico tiende a mejorar ya para noviembre-diciembre".

En el BCRA no desconocen el desafío que se viene, pero confían en los aportes que pueda realizar el blanqueo en marcha -y prorrogado-, además de comenzar a ilusionarse con algún ingreso financiero, tras activarse y avanzar con buenas perspectivas en las últimas semanas las gestiones en pos de la llegada de un repo, como consignó el viernes.

El BCRA enfrenta un camino lleno de desafíos, pero los recientes logros en la compra de reservas ofrecen un respiro temporal en medio de la incertidumbre económica.