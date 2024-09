Los pormenores del anuncio que desde las 00 hs bajarán los combustibles

Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), y esto nos dijo sobre los pormenores de este reacomodamiento en el valor del litro de nafta y gasoil.

"Efectivamente, empezó anunciando YPF y se han ido agregando el resto de las compañías".

La indecisión de Axion y otras petroleras de bandera

"Todavía no adhieren, pero es un hecho. Siempre las variaciones de precios se hacen casi simultáneamente en todas las compañías. No sé si lo habrán anunciado ya, pero sin dudas que lo harán antes de medianoche".

La incidencia del precio internacional sobre el interno

"No es la primera vez, ya ha incidido en otras oportunidades; pasa que generalmente en nuestro país el precio del petróleo ha tenido valores que no siguen fielmente al valor internacional. Por lo general, ha estado un poco más bajo y en algunas oportunidades llegó a ser más alto que el precio del petróleo internacional, entonces no hacía falta ese tipo de ajuste porque el valor del barril no estaba alineado. En este momento, según lo anunciado y lo que está haciendo el gobierno nacional, se pretende que el precio del petróleo a nivel nacional tenga el mismo valor que el internacional. El barril tipo Brent es uno de los tantos tipos de petróleo que hay, y los precios ya estaban alineados y se produjo una baja en el precio internacional y lo lógico era que bajara aquí también", dijo el entrevistado.

Los componentes impositivos que tiene el litro de combustible

"El componente impositivo es relativamente bajo, porque la carga impositiva, que por ley es un valor fijo que se tiene que actualizar cada 3 meses, según el índice de precios al consumidor, viene sin ajustarse desde hace más de 1 año. Durante la gestión del gobierno anterior no se ajustó y cuando comenzó la gestión actual se ajustó parcialmente; luego se paralizó nuevamente y viene aumentando a nivel del 1% un 2% que es mucho menos de lo que correspondería; o sea que el resultado en este momento es que la carga impositiva en nuestro país es bastante más baja que en la mayoría de los países, por lo menos de la región".

El posible impacto en los bienes de consumo

"Eso siempre ocurre, en esta oportunidad es una baja, es algo inédito, pero también es cierto que el porcentaje es bastante pequeño. De manera que no sabría decir cómo va a reaccionar la estructura de precios del resto de los bienes de consumo y servicios del país. Lo ideal sería que bajaran, no en forma lineal, porque no es el único costo que tienen los productos, de flete, pero en la parte proporcional corresponde que baje, pero vamos a ver", comentó Castellanos.

El precio en Argentina comparado con los vecinos de la región

"En realidad, no es un incierto que Argentina siempre ha sido el más caro comparado con el resto de los países. Ahora, al contrario, diría que en los últimos años se ha mantenido por debajo de la media de la región. De todas maneras, el precio de venta al público de los combustibles, medido en dólares, tienen resultado. Son influenciados fuertemente por la política de cambio de cada país, por lo tanto, la cooperación para un precio similar es un poco difícil y, a veces, el resultado no es el que uno esperaría, pero es una ecuación complicada sobre todo cuando hay que unificar la moneda de cada Estado y que eso no solo dependa de los costos de producción y demás, sino también de la política cambiaria", concluyó Raúl Castellanos.

Producción Periodística: Daniel Gallardo - Enrique Villalobo - Ulises Addamo.