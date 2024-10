Para Daniel Sticco, "el Gobierno sobrecumplió las metas del superávit fiscal"

Terminó este lunes el período para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como argumento positivo el Gobierno nacional expondría al organismo de crédito un superávit mayor al exigido.

Al respecto, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, fue entrevistado el economista Daniel Sticco, quien destacó: "Hay una meta que está incumplida, que es el tema de acumulación de reservas, pero está sobrecumplida la meta de superávit fiscal, el ordenamiento de las cuentas públicas. Así que ahí está la diferencia que se va a discutir en los próximos días, y el Gobierno tiene la confianza, casi la certeza, de que la meta más relevante es el superávit u ordenamiento de cuentas públicas, porque eso sería lo que define la capacidad de repago de la deuda y los compromisos más que el nivel de reservas".

El economista Daniel Sticco fue entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio. (Foto: Archivo web)

Sticco agregó que "el Gobierno dice: 'si tengo superávit fiscal voy a tener los pesos suficientes para comprar los dólares que necesito para pagar los vencimientos de la deuda. Por lo tanto, no necesito tener reservas y no tengo que comprarle reservas al Banco Central, las compro en el mercado en nuestras operaciones habituales'. Además estamos viendo que, por el efecto del blanqueo de capitales, están ingresando muchos dólares y eso está presionando a la baja a todas las paridades, el libre, el contado con liquidación y el dólar bolsa. Así que todo va a quedar más en la anécdota que en las implicancias reales".

—¿Es así aunque se habla de un faltante de 2 mil millones de dólares de reservas?

—Cuando el Gobierno asumió el 10 de diciembre se encontró con un panorama de reservas negativas, que algunos hablan de 12 mil millones de dólares, otros de 16, otros de 10, y ahí está el número, porque hay varios artilugios contables para determinar cómo se miden las denominadas reservas netas. Cuando el Banco Central nos informa todos los días que las reservas llegaron a 29 mil millones de dólares, la verdad es que de esos 29 mil millones hay 18 mil que son de un swap de moneda entre China y Argentina, o sea es un asiento contable, que no son propias. Hay otros 15 mil millones de dólares que son de los depósitos en dólares de particulares que hay en el sistema bancario, que como no son requeridos -no hay tanta demanda de créditos en dólares todavía- forman parte de lo que se llama encaje: quedan inmovilizados, no se pueden utilizar para otra cosa que no sea para dar préstamos en moneda extranjera a sectores que generan divisas.

"Entonces, si a los 29 le saco los 18 de China, los 15 de encaje y alguna otra cuentita, y le sumo que hay tenencias de oro de 4 mil millones de dólares, al final del día las reservas siguen siendo negativas en 6 o 7 mil millones, según cálculos de los economistas. Entonces, es ahí donde aparece la discusión, el Gobierno tendría que haber bajado un poco más ese saldo negativo en busca de cerrar esta brecha negativa y tener reservas propias. Pero insisto, como son asientos contables, el Gobierno dirá que lo más importante es que hay superávit fiscal, que ha regularizado los atrasos de más de 17 mil millones de dólares de deuda con importadores que había el 10 de diciembre y se fue regularizando a lo largo de los últimos nueve meses y hoy prácticamente esa deuda es nula", explicó el economista.

Y después consideró que, en ese sentido, "el Gobierno le va a decir al Fondo que hubo avances, y como ayudita, la soja principalmente, el producto que más se exporta en la Argentina, que ya no está más en 500 dólares y bajó a 300, aunque ahora están recuperando un poquito- también le afectó un poco como un fenómeno exógeno. Entonces, el Gobierno tiene muchos argumentos para justificar por qué no pudo acumular reservas como quería.

—¿No hay peligro de que se tomen los depósitos en dólares de los clientes y lo usen para pagar la deuda o para otra cosa?

—No, hoy no hay ese temor en el sistema bancario financiero, incluso a nivel internacional, porque el contrapeso de eso es que la Argentina tiene superávit fiscal. El Gobierno tenía acumulado al 27 de septiembre un superávit de 6 billones de pesos, con lo cual en la medida en que siga consolidando ese superávit, que el total de ingresos supere a los gastos, va a tener capacidad de compra de los dólares necesarios para pagar los intereses de la deuda. Porque se sabe que después el resto, el capital, los vencimientos de los préstamos en sí, se refinancian con créditos con el FMI en un nuevo acuerdo, o con bancos internacionales, o incluso ya empieza a haber algún apetito en el mercado internacional de otros organismos, e incluso en el mercado local.

Si se mantiene el superávit el gobierno podrá acumular reservas en el Banco Central. (Imagen: archivo web)

—¿Dentro de cuánto tiempo se podrá eliminar el Impuesto País?

—En principio el Gobierno quiere eliminarlo totalmente y después buscar alguna forma de que siga vigente para el dólar turista, para pagos financieros de esparcimiento, por ejemplo, en el exterior, de manera que el comercio exterior tenga un tipo de cambio igual al oficial más aranceles en caso de importaciones o menos los derechos de exportaciones. Hoy (por ayer) está terminando la primera etapa del blanqueo -que se prorrogó 30 días- que permite blanquear hasta 100 mil dólares sin cargo. Eso está ayudando solamente a alimentar las reservas brutas, no las netas, porque los que ingresan son dólares del sector privado y el Gobierno no los puede usar.

Y luego indicó que "hay mucha gente a la que le conviene salir a vender sus dólares del colchón en el mercado financiero y blanquear el equivalente en pesos, porque dicen que es mejor blanquear pesos que dólares para una ventaja tributaria aún mayor. Entonces, eso ha alimentado la oferta en el mercado financiero y hoy tenemos esta variedad entre dólar libre a $1.230, contado con liqui en $1.231 y el dólar bolsa en $1.207, con lo cual están bastante equilibrados".

"Así que, por el resultado de las finanzas públicas del 27 de octubre, pese a la baja de 10 puntos en septiembre, aparentemente no hubo tanto impacto negativo en la recaudación porque se compensó con el cobro de derecho de exportación y el aumento del impuesto a los combustibles, que viene aumentando desde mayo y en octubre volverá a tener otro saltito, que va todo a la recaudación", expresó finalmente Sticco.