"Ya no le dicen Moritán": tiene nuevo apodo y no es por Pampita

Tras su separación con Carolina "Pampita" Ardohain (46), Roberto García Moritán (49) armó un gran revuelo mediático tanto por los rumores de sus infidelidades como la denuncia que debe afrontar por contratación irregular de 384 empleados en su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero en este contexto turbulento, se conoció el nuevo apodo que le pusieron los trabajadores del GCBA al funcionario y no tiene nada que ver con Pampita. La periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo, El Trece reveló el sobrenombre y explicó que es habitual en la política.

"En los pasillos del Gobierno de la Ciudad tiene un nombre espectacular, es un bastante usual en la política", tiró y dejó en el aire, creando ciento de especulaciones tanto en los espectadores como en sus compañeros de trabajo.

"Ya tiene apodo, ya no le dicen Moritán, le dicen boleto picado. Cuando hablan de él ya no lo nombran con nombre y apellido, sino con este término de boleto picado", cerró Brey.

¿Cómo se encuentra Pampita?

Luego de que se conoció la separación, la modelo no ha faltado en ninguno de sus trabajos y ha cumplido con casi todos sus compromisos. Guido Kaczka, uno de sus compañeros, en el programa Los 8 escalones, habló con la prensa sobre el tema y describió cómo la vio en las jornadas de grabación.

"A ella siempre se la ve espléndida. Laburando es una máquina, es impresionante. Las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo, no aparecen del todo. Primero porque no hay ese tipo de preguntas en el programa", explicó.

"Cruzamos mínimamente unas palabras porque le agradecí que vino, le dije 'ché, que bueno que viniste' y me dijo 'si, me encanta'. Siempre hablamos muy bien y con respecto a su situación me contestó: 'si, la estoy pasando'", añadió Kaczka.

Guido Kaczka.

Finalmente, el conductor reveló su relación con Pampita y declaró que "no me veo, no tengo tanto vínculo por fuera, pero hay encuentros. Así que eso, grabamos, hizo tres cambios porque se cambia para cada programa, aparece espléndida".

"Son situaciones de pareja, es lo que sucede. Si pienso en lo que vi en la tele a Pampita le ha tocado como a muchos, pero en el caso de ella es público y entonces es un cuento distinto. Yo creo que va a pasar y si no daba para más estuvieron hasta donde pudieron. Estuvo ella hasta donde pudo y él lo mismo", sentenció Kaczka.