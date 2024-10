Millie Bobby Brown y Chris Pratt se enfrentan a una rebelión de robots en 'The Electric State'

El panorama postapocalíptico de The Electric State nos sitúa en un futuro devastador, aunque ambientado en una versión alternativa de 1994. La guerra entre humanos y robots ha dejado cicatrices en ambos lados, con máquinas abandonadas y una humanidad que lucha por recomponerse.

En esta distopía, la joven Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown (20), busca a su hermano perdido con la ayuda de un robot peculiar. Chris Pratt (45), por su parte, encarna a Keats, un veterano de guerra convertido en camionero, quien se une a la misión. La película, dirigida por los hermanos Russo, promete ser una fusión de ciencia ficción, aventura y comedia.

De qué trata The Electric State, la nueva apuesta de Netflix

La película, basada en la obra de Simon Stålenhag, no solo se centra en la lucha por la supervivencia en un mundo asolado por la guerra, sino que también explora el vínculo entre humanos y máquinas. En un contexto donde los robots fueron relegados a zonas de exclusión tras la guerra, Michelle encuentra esperanza en un autómata controlado a distancia.

Este personaje, aunque limitado a frases pregrabadas, se convierte en un faro de esperanza para Michelle, quien cree que su hermano, a quien daba por muerto, sigue vivo a través de la máquina. Acompañada por el personaje de Pratt y un robot llamado Herman, la joven se embarca en un peligroso viaje para resolver el misterio.

Los directores Joe y Anthony Russo, conocidos por su trabajo en el universo de Marvel, dan un giro interesante con esta historia. Tras su paso por superproducciones como Avengers: Infinity War y Endgame, los Russo buscan mezclar la fantasía con profundas reflexiones filosóficas sobre lo que significa estar vivo. La película también cuenta con la participación de Woody Harrelson, quien da vida a un curioso personaje llamado Mr. Peanut, un robot revolucionario que lidera a las máquinas oprimidas en su lucha por el reconocimiento.

Si bien el argumento central gira en torno a la búsqueda de Michelle, la película introduce una cuestión más compleja: la lucha de los robots por su derecho a existir. En este universo, las máquinas, diseñadas inicialmente para ser adorables y no amenazantes, se han rebelado tras años de opresión. Este conflicto plantea una reflexión sobre la relación entre humanidad y tecnología, destacando la tendencia de los humanos a deshumanizarse mientras las máquinas, paradójicamente, aspiran a adquirir características humanas.

Chris Pratt aporta a su personaje un toque humorístico y relajado, contrastando con el dolor de Michelle. Su compañero robot, Herman, tiene una dinámica tensa pero entretenida con Keats, lo que añade un elemento de comedia a la narrativa. Este enfoque logra equilibrar el tono oscuro de la trama, manteniendo el interés del espectador en una historia que podría haber sido más sombría.

El viaje emocional de Millie Bobby Brown en esta película es notable, especialmente tras su éxito en Stranger Things. Aquí, Brown presenta una versión más madura de sí misma, interpretando a una joven endurecida por la pérdida, pero que lentamente va mostrando su vulnerabilidad a medida que avanza la trama. La actriz, que comenzó su carrera a una edad temprana, ha madurado tanto en pantalla como fuera de ella, y su actuación en The Electric State promete ser uno de sus trabajos más interesantes.

El regreso triunfal de los hermanos Russo

Tras proyectos más personales como Cherry y The Gray Man, los hermanos Russo vuelven a las grandes producciones con The Electric State. Esta película no solo es una épica visual, sino también una historia con múltiples capas, donde la ciencia ficción se entrelaza con la comedia y el drama familiar. Además, es un preludio a su anunciado regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, lo que ha generado grandes expectativas entre los fanáticos.

Elenco de lujo para The Electric State

Además de Brown y Pratt, la película tiene en su elenco a Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox y Jenny Slate. Christopher Markus y Stephen McFeely adaptaron el guion, con los Russo y Mike Larocca produciendo para AGBO. Por otro lado, Chris Castaldi y Patrick Newall son productores, mientras que Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus y McFeely son productores ejecutivos.