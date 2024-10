El gobierno español censuró a un rapero cristiano que quiso interpretar un tema

El cantante dominicano de música cristiana Willy González (45), más conocido como Redimi2, denunció que le prohibieron interpretar su canción "Harto" en el evento evangélico "La Ola", que se realizó en Cádiz (España).

El artista comentó que estaba en el medio del concierto, realizado en agosto, cuando en un momento apareció la policía junto con una comisión del movimiento LGBTIQ+, con una orden judicial en la que se le informaba que no estaba autorizado a interpretar el tema "Harto", que contiene versos como "Harto de la Agenda 2030 y sus poderes. De hombre ganando en competencia de mujeres".

Según pudo declarar González, "se aparecieron allí, y me lo dicen media hora antes de cantar. Me puse un poco nervioso, no voy a negarlo", comentó ante los micrófonos de la radio portorriqueña "Nueva Vida".

Redimi2 explicó que quien dio el permiso para que cantara fue el alcalde del pueblo, "un hombre con principios católicos", según él mismo comentó. "Él no había escuchado la canción", dijo el rapero, quien detalló al funcionario que también contaba con otras canciones que mencionaban cosas "en esa misma línea".

La canción "Harto" lleva más de 7,7 millones de reproducciones en YouTube, y allí se mencionan aspectos como la corrección política, la agenda, el ataque a la familia tradicional, la inclusión impuesta o, paradójicamente, la censura.

A pesar de lo ocurrido, Redimi2 expresó su compromiso de seguir difundiendo su mensaje a través de la música.