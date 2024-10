Quién es Nico Paz, el joven talento argentino que convocó Scaloni

Lionel Scaloni ha demostrado a lo largo de sus años como técnico de la Selección argentina una gran capacidad para identificar jóvenes talentos que pueden sumar al éxito del seleccionado. En la reciente convocatoria para la doble fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026, el entrenador sorprendió al incluir a Nicolás Paz, el prometedor volante ofensivo de solo 20 años, que actualmente brilla en la Serie A con el Como de Italia.

Esta no es la primera vez que el juvenil viste los colores de la Albiceleste, ya que previamente había sido llamado por Javier Mascherano para integrar la Sub 20. Aunque no pudo disputar el Mundial Sub-20 en 2023 debido a que el Real Madrid no lo cedió, su ascenso en el fútbol europeo le ha dado una segunda oportunidad, ahora en la Selección Mayor.

Este miércoles se conoció la lista para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que Argentina enfrentará a Venezuela y Bolivia. A la convocatoria de Nico Paz, se le suma la vuelta de Lionel Messi y la ausencia de Emiliano Dibu Martínez, suspendido por FIFA.

Legado familiar y su conexión con Argentina

Nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España, Nicolás Paz lleva la nacionalidad argentina en la sangre gracias a sus padres, en especial a su padre, Pablo Paz, un exdefensor que fue parte de la Selección argentina en el Mundial de Francia 1998 y jugó para clubes como Newell's y Banfield.

Esta herencia futbolística marcó el destino de Nico, quien a pesar de haber crecido en Europa, siempre mostró una gran afinidad por la Albiceleste.

De las juveniles del Real Madrid a brillar en Italia

Paz inició su formación futbolística en las inferiores del Tenerife, pero su talento no pasó desapercibido para los grandes clubes. En 2017, se unió a las filas del Real Madrid, donde continuó desarrollándose en las divisiones juveniles.

Sin embargo, su explosión como profesional llegó con el Como, equipo de la Serie A, donde ya disputó cinco partidos, marcando un gol y asistiendo en tres ocasiones.

Un Volante Ofensivo con Potencial

Zurdo y con una estatura de 1,86 metros, Paz es un mediocampista ofensivo que destaca por su habilidad para moverse con libertad por el campo, principalmente por el costado derecho, desde donde genera peligro con su llegada al área rival. Su versatilidad y capacidad para asistir a sus compañeros lo convierten en una pieza interesante para reforzar el ataque argentino, que busca reponerse tras su reciente derrota 2-1 ante Colombia.

Con Argentina liderando las Eliminatorias con 18 puntos, Scaloni continúa renovando el plantel con jugadores jóvenes y talentosos como Paz. Ahora, el mediocampista del Como está listo para aportar su calidad a una Selección que busca seguir dominando en Sudamérica y proyectarse hacia el Mundial 2026.

La lista de los convocados

Arqueros

Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Wálter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensores

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Germán Pezzella (River)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Marcos Acuña (River)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Roma)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Delantero