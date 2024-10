El agro generó un 21% más de ingresos que en el 2023: causas y proyecciones a futuro

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaron que el complejo agroexportador ingresó, por despachos al exterior, 2.480 millones de dólares en septiembre, un monto que representa un 21% más que en el 2023, y un 1,2% por encima de los valores de agosto. Esto puede generar sorpresas, pero los motivos tienen una explicación.

Y para ello, el equipo de producción de Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Juan Vasquetto, consultor agropecuario y contador, quien detalló que "estamos mirando este extraño fenómeno, y tiene que ver con un incremento en las exportaciones. Esto obedece a varias cuestiones: primero, es meramente estacional. Cuando se incrementa todo lo que tiene que con las exportaciones, o cuando se incrementan las ventas, es en relación con lo estacional".

Juan Vasquetto

"Segundo -continúa Vasquetto-, en el 2023 tuvimos muy poca mercadería, y eso hace que este año tengamos un poco más, lo que repercute en los números y provoca un récord en las exportaciones, o una mejora en el complejo sojero. Así y todo es algo inusual, porque lo lógico sería que tuviéramos incrementos en plena época de cosecha, y lo tenemos ahora por una retención por parte de los productores". La explicación de este punto es sencilla: una forma de mantener los dólares es quedarse con la mercadería, y ahora se está liquidando esa misma mercadería con una demora en el tiempo.

Y la tercera razón para explicar este fenómeno tiene que ver con el precio por cantidad. "Los precios de este mes no han sido los mejores, han subido sobre los últimos días, pero tuvimos precios bajos tanto en el aceite como en la harina de soja. A pesar de esto, la Argentina, por una cuestión de volúmenes, experimentó una mejora en los números exportables. Esto no hace más que demostrar el potencial que tiene el país para trabajar, y el potencial que tiene el sector agropecuario para generar divisas y poder exportar", detalló Vasquetto.

"En el 2023 tuvimos muy poca mercadería, y eso hace que este año tengamos un poco más, lo que repercute en los números" (Juan Vasquetto)

Las proyecciones para el año que viene, al decir del entrevistado, deben considerar un elemento crucial: la Spiroplasma, más conocida como "chicharrita". Es un insecto que ataca los plantíos, y Vasquetto no descuida ese detalle: "El año que viene vamos a tener un incremento en la superficie de la soja, y una disminución de la superficie del maíz. Esto hará que el año que viene tengamos más mercadería para exportar en el sector sojero. Las lluvias también están un poco reticentes, y esto hace que los precios locales estén caros", comenta.

Pero esto no es suficiente

La frase de este párrafo obliga a poner los pies sobre la tierra: el incremento en el porcentaje de ventas no basta para hacer una proyección positiva en el sector agropecuario general. "Hoy la industria está trabajando contra margen. A pesar de estar en récord y tener todos estos números, y contar con un incentivo que hace que el exportador reciba 20% en dólares financieros, y un 80% en dólares oficiales, no es suficiente para que el exportador cubra todos los costos. El exportador no está hoy en condiciones de pagarlos, y hay que mejorar las condiciones comerciales y hacer funcionar el mercado", detalla Juan Vasquetto.

"Una forma de mantener los dólares es quedarse con la mercadería, y ahora se liquida esa misma mercadería con demora en el tiempo" (Juan Vasquetto)

Argentina exporta aceite, harina y legumbres, pero es muy poca la incidencia para un país que no consume aceite de soja en su dieta. "En esa condición no veo que tengamos un efecto góndola, o que los precios bajen simplemente por la exportación. Tal vez pueda ocurrir que mejoren los ingresos de ciertos sectores, que mejoren las condiciones laborales, y tal vez eso incremente la capacidad de compra de los empleados, que es a lo que tenemos que propugnar", detalla el contador.

En cuanto a las medidas actuales de la gestión libertaria, Vasquetto admite que "están llevando a un incremento del ingreso de divisas. Si tenemos un aumento de estas divisas, vamos a tener mejoras en las reservas del Banco Central, con condiciones más predecibles".