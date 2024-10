La paradoja de los precios: comprar en Argentina cuesta más que en Chile

En los últimos meses, se evidenció una marcada diferencia en los precios de los productos entre Chile y Argentina, especialmente en el contexto de compras en supermercados. A pesar de que los chilenos cruzan la Cordillera de los Andes con un poder adquisitivo relativamente elevado, se encuentran con la sorpresa de qué productos como el café y el dulce de leche son más caros en Argentina.

Una comparación reciente de una canasta de 10 productos en las sucursales de Jumbo, que opera tanto en Chile como en Argentina, muestra que hacer una compra en Argentina es un 28% más costoso que en Chile.

Los productos de café, leche, yogur, manjar, pan de molde, galletitas dulces, pollo, atún, gaseosa y pasta dental, respetando en la mayoría de los casos, o la misma marca o su equivalente en tamaño y línea en el mercado, cuyo resumen del valor total dio:

Jumbo Argentina: 37,30 dólares

Jumbo Chile: 29,13 dólares

Entre los productos comparados, un tarro de Nescafé Tradición de 170 gramos cuesta US$ 5,48 en Chile, mientras que en Argentina el mismo producto alcanza los US$ 5,93, lo que representa una diferencia del 8,2%. Otro artículo esencial, la leche, también es más barata en Chile: se vende a US$ 1,16 por litro, frente a los US$ 1,42 en Argentina, marcando una diferencia del 22,4%.

La brecha se amplía al comparar las marcas líderes de cada país. En Chile, un litro de leche Colun cuesta US$ 1,46 ($1.329), mientras que en Argentina, La Serenísima llega a US$ 1,68 (ARS 2.070), un 15,1% más cara.

El dulce de leche, o manjar en Chile, sorprende por ser más caro en su país de origen. En Argentina, un kilo de La Serenísima cuesta US$ 5,68 (ARS 6.990), superando en un 40,3% al manjar Colun de Chile, que se vende a US$ 4,05 ($3.690).

El pan de molde también muestra una gran diferencia. En Argentina, el Ideal Artesano de 550 gramos cuesta US$ 2,35 ($2.889), mientras que en Chile el Bimbo Artesano de igual tamaño se vende por US$ 6,13 ($5.580).

La pechuga de pollo presenta una brecha menor: el kilo cuesta US$ 5,47 ($4.980) en Chile, comparado con los US$ 5,85 (ARS 7.199) en Argentina, una diferencia del 7%.

El atún en lomitos de la marca Cuisine & Co es un 30,7% más caro en Argentina, donde cuesta US$ 2 (ARS 2.500), frente a los US$ 1,53 ($1.390) en Chile.

Las gaseosas también reflejan esta tendencia. En Chile, una Coca-Cola de 1,75 litros cuesta US$ 1,70 ($1.550), mientras que en Argentina el precio sube a US$ 2,20 (ARS 2.700).

Por último, la pasta dental presenta un contraste notable: en Chile, tres tubos de Colgate de 90 gramos cuestan US$ 3,07 ($2.790), mientras que en Argentina, un solo tubo de la misma marca se vende a US$ 2,44 (ARS 3.000).

El informe de BioBio Chile destaca que estas diferencias se deben a dos factores principales: la continua remarcación de precios en Argentina, que aunque ha disminuido tras el 2023, sigue presente, y la estabilidad de precios en Chile.

Además, el atraso cambiario en Argentina agrava la situación, haciendo que productos importados y algunos nacionales sean más caros.

Argentina enfrenta una de las inflaciones más altas de América Latina, el poder adquisitivo de los consumidores se sigue erosionando, con efectos directos en el costo de vida comparado con países vecinos como Chile.

Con información de Noticias Argentinas y BioBio Chile