¿Por qué el giro de Javier Milei en la negociación con China es acertado?

En busca de inversiones y reservas para reactivar la economía, el presidente Javier Milei dio un giro en su discurso respecto de la relación de nuestro país con China.

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", declaró este domingo el líder libertario en una entrevista por televisión.

Y para que no queden dudas, anunció que viajará al gigante asiático a principios del año próximo, buscando una reunión bilateral con el líder chino Xi Jimping.

Entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET y uno de los autores de China y el nuevo mapa del poder mundial, indicó al respecto que "Javier Milei chocó con la realidad de la economía mundial, la economía Argentina, lo que acontece en el sistema mundial. Ya le pasó a (Jair) Bolsonaro (el expresidente de Brasil), que asumió con un discurso parecido al de Milei: 'nos vamos a alinear a Estados Unidos', dijo en una cruzada de los poderes emergentes contra China, pero después terminó mandando al vicepresidente Hamilton Mourao. Y éste llegó a decir que entre Brasil y China había 'un matrimonio inevitable'".

El investigador del CONICET Gabriel Merino fue entrevistado en el programa Círculo Político. (Foto: web)

Sin inversiones y sin dólares

"Tenemos semejante potencia industrial, y es obvio que los países exportadores de materias primas tienen un complementariedad natural. Esta es una primera cuestión, obvio, entonces si se quiere mejorar, por ejemplo en las exportaciones, es una cuestión clave tener una buena relación con un socio comercial central que puede ayudar mucho más a esa posibilidad exportadora, como lo hacen gran parte de los países de Sudamérica", agregó el entrevistado.

"Creo que el Gobierno se enfrenta a una situación crítica de falta de dólares y este alineamiento con Estados Unidos no le generó anuncios de grandes inversiones ni mucho menos. Incluso mientras Milei se sacaba una foto con Elon Musk y era elogiado por éste, después no anunció grandes inversiones en Argentina sino en México, donde no tiene una buena relación con el presidente saliente (Andrés) López Obrador", consideró Merino.

Mejores relaciones comerciales con China permitirán el ingreso de divisas al país. (Imagen: archivo web)

Después, expresó que "en China, más allá de los insultos recibidos, aceptan las disculpas y hay una mirada a largo plazo porque es estratégica una buena relación con América latina y el aprovisionamiento de materias primas. Para ese país es importante seguir aumentando su inversión global, particularmente en infraestructura, y a eso un país como Argentina lo necesita".

El crecimiento de China e India

"Me parece que cuadra con esa lógica de necesidad de dólares, necesidades de acomodar el timón de acuerdo a las principales tendencias de la economía mundial y tener saldo exportable favorable. El año pasado, de todo lo que creció el mundo, casi un 50% lo explican China e India, y si vos te desconectás de eso vas a tener muy malos resultados", opinó.

En cuanto a los sectores que más le interesan a China para invertir, explicó que "son los alimentos, no solo en crudo, sino tipo porotos o soja. Dentro de ese rubro se incluyen el vino y un montón de otros segmentos que hoy otros países están aprovechando fuerte, porque el mercado chino está en alta expansión y está pasando de una sociedad de 400 millones de clase media a 800 millones que llegará en los próximos años. También busca seguramente energía y minerales ligados a la transición energética, y en el caso de Argentina, litio y cobre".

El vino mendocino, uno de los productos que podría beneficiarse con nuevos acuerdos económicos. (Foto: web)

China, "un gran inversor"

En ese sentido aseveró que "China lidera la transición energética mundial, la producción de autos eléctricos, paneles solares y otras cuestiones, y esos minerales críticos son clave de cara a esa transición energética, y también tiene inversiones ligadas al sector de hidrocarburos. China es un gran inversor de infraestructura, todo lo que sea puertos, centrales nucleares e hidroeléctricas, donde pueda aportar su ingeniería, capacidades y tecnología. Además tiene precios muy competitivos con respecto a lo que ofrece el norte global. Está muy interesada en ir por ahí, incluso ofrecer construir una central nuclear con toda la tecnología china, lo que se había firmado en 2014 y no se hizo. Ahí creo que hay un espectro de lo que le puede interesar a China en materia de inversiones".

Se estima que la clase media china llegará a estar compuesta por unos 800 millones de personas. (Foto: archivo web)

"La otra discusión es sobre los tratados comerciales si vos no protegés tu sector productivo. Con China podés tener distintas estrategias, como hacer un programa más liberal en cuestión de exportación primaria bajo una dinámica de inversión extranjera o hacer otro tipo de acuerdos, como empresas conjuntas, transferencia de tecnología, protección del sector industrial nacional y regional. Me inclino por esa segunda opción, porque es fundamental hacer acuerdos comerciales pero no de libre comercio que liberen todo el sector industrial, ni con la Unión Europea ni con China, porque eso agarraría tu sector productivo industrial", indicó el entrevistado.

"El mundo se reacomoda"

"En 2018 China fue la principal economía mundial y segunda la India. Estos dos últimos siglos, vivimos de una supremacía occidental, producto de un conjunto de circunstancias que se dieron a partir del siglo XVI, pero sobre todo en el XIX. Lo cierto es que estamos volviendo, se está reacomodando y el mundo vuelve hacia Asia. Es una tendencia estructural, relativa en occidente y el ascenso relativo de Asia, y vemos que todos los jugadores emergentes son asiáticos", indicó.

"Esto también interpela a América latina, porque estuvo atada en los últimos años a la suerte de un occidente geopolítico, en donde estaba la metrópolis, la referencia de la región, pero ahora tiene que ver si mantiene esa relación o avanza hacia otro mundo y otro vínculo, en especial con Asia, África y con el sur global. Hay que ver qué rumbo encuentra en esta transición de poder tan profunda que estamos viendo", cerró Merino.