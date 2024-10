Una influencer argentina en Dinamarca se encontró a "Ivar, el deshuesado"

Una influencer de viajes se encontró con un actor de la serie de Vikings, registró el momento y lo compartió en redes sociales. Estaba "cirujeando" en Dinamarca y apareció Alex Høgh Andersen (30), quien personificó al personaje histórico "Ivar, el deshuesado".

Alex Høgh Andersen es actor, modelo, y fotógrafo danés.

Jennifer es argentina y se encuentra viviendo en Copenhague. Se dedica a contar historias de sus viajes en su cuenta de Instagram y posee más 101 mil seguidores en la plataforma. Como un día normal, ella salió a la calle, pero a cirujear, que es una actividad muy conocida en nuestro país porque se trata de levantar cosas de la vía pública para luego revenderla en un mercado informal.

En una de esas salidas, ella nunca esperó encontrase en la calle con "Ivar, el deshuesado". Por eso, lo registró con su celular para publicarlo en redes sociales. "No podía ni hablar, pero obvio que le pedí que mandé un saludo para Argentina. Sí, me encontré con el actor que interpretó a Ivar the Boneless en la famosa serie Vikingos, el danés Alex Høgh Andersen", escribió debajo del contenido.

"Me hubiese encantado haberlo encontrado en otra situación, pero tuvo que ser justo cuando venía toda transpirada de cargar en la bici las cosas gratis que encontré en el centro de reciclaje", agregó.

Finalmente, la influencer de viajes señaló que "tengo un video en mi canal de YouTube Los viajes de Jennifer si quieren saber más sobre eso", y también expresó que "tiene un video de Distortion, donde sale media espalda y el brazo de Alex disfrutando de la fiesta. Gracias Alex por ser tan amoroso".